https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745013880.html

Лукашенко пригрозил перенести транзит удобрений в Мурманск

Лукашенко пригрозил перенести транзит удобрений в Мурманск - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко пригрозил перенести транзит удобрений в Мурманск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления Евросоюза и, в частности, Литвы о возможном перекрытии транзита белорусских калийных удобрений... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:48

2021-08-09T11:48

2021-08-09T15:06

в мире

литва

белоруссия

мурманск

россия

экономика

евросоюз

александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления Евросоюза и, в частности, Литвы о возможном перекрытии транзита белорусских калийных удобрений через свои морские порты, заявил, что Минск перенаправит этот объем в порты Мурманска."Сейчас хотят попасть (выстрелить себе – ред.) в голову: закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические, калийные удобрения. Слушайте, мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим, это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай, это наш основной рынок, и в Индию. Пожалуйста, стреляйте в голову. Выход: пока мы, перейдя красную линию, не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.Россия и Белоруссия в феврале подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html

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россия

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в мире, литва, белоруссия, мурманск, россия, экономика, евросоюз, александр лукашенко