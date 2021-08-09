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Лукашенко пригрозил перенести транзит удобрений в Мурманск
Лукашенко пригрозил перенести транзит удобрений в Мурманск - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко пригрозил перенести транзит удобрений в Мурманск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления Евросоюза и, в частности, Литвы о возможном перекрытии транзита белорусских калийных удобрений... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:48
2021-08-09T15:06
в мире
литва
белоруссия
мурманск
россия
экономика
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления Евросоюза и, в частности, Литвы о возможном перекрытии транзита белорусских калийных удобрений через свои морские порты, заявил, что Минск перенаправит этот объем в порты Мурманска."Сейчас хотят попасть (выстрелить себе – ред.) в голову: закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические, калийные удобрения. Слушайте, мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим, это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай, это наш основной рынок, и в Индию. Пожалуйста, стреляйте в голову. Выход: пока мы, перейдя красную линию, не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.Россия и Белоруссия в феврале подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.
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в мире, литва, белоруссия, мурманск, россия, экономика, евросоюз, александр лукашенко
11:48 09.08.2021 (обновлено: 15:06 09.08.2021)
 
Лукашенко пригрозил перенести транзит удобрений в Мурманск

Президент Белоруссии Лукашенко пригрозил перенести транзит удобрений из портов Литвы в Мурманск

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления Евросоюза и, в частности, Литвы о возможном перекрытии транзита белорусских калийных удобрений через свои морские порты, заявил, что Минск перенаправит этот объем в порты Мурманска.
"Сейчас хотят попасть (выстрелить себе – ред.) в голову: закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические, калийные удобрения. Слушайте, мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим, это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай, это наш основной рынок, и в Индию. Пожалуйста, стреляйте в голову. Выход: пока мы, перейдя красную линию, не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.
Россия и Белоруссия в феврале подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.
Мерзавцы полные: Лукашенко высказался о литовских властях - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 12:37
Лукашенко назвал власти Литвы мерзавцами
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреЛитваБелоруссияМурманскРоссияЭкономикаЕвросоюзАлександр Лукашенко
 
 
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