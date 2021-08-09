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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210809/kurs-1745045876.html
Официальный курс евро на вторник снизился на две копейки
Официальный курс евро на вторник снизился на две копейки - РИА Новости, 09.08.2021
Официальный курс евро на вторник снизился на две копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,43 копейки - до 86,4378 рубля, курс доллара вырос на 37,74 копейки - до 73,5078... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:10
2021-08-09T14:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,43 копейки - до 86,4378 рубля, курс доллара вырос на 37,74 копейки - до 73,5078 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 19,7 копейки, составив 79,3263 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
14:10 09.08.2021
 
Официальный курс евро на вторник снизился на две копейки

Официальный курс евро на вторник снизился на две копейки, до 86,44 рубля

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,43 копейки - до 86,4378 рубля, курс доллара вырос на 37,74 копейки - до 73,5078 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 19,7 копейки, составив 79,3263 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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