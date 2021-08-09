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Официальный курс евро на вторник снизился на две копейки

Официальный курс евро на вторник снизился на две копейки - РИА Новости, 09.08.2021

Официальный курс евро на вторник снизился на две копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,43 копейки - до 86,4378 рубля, курс доллара вырос на 37,74 копейки - до 73,5078... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:10

2021-08-09T14:10

2021-08-09T14:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

динамика курсов валют

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,43 копейки - до 86,4378 рубля, курс доллара вырос на 37,74 копейки - до 73,5078 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 19,7 копейки, составив 79,3263 рубля.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия