https://ria.ru/20210809/kuleba-1744976958.html

Кулеба сравнил вступление Украины в НАТО с "копанием туннеля"

Кулеба сравнил вступление Украины в НАТО с "копанием туннеля" - РИА Новости, 09.08.2021

Кулеба сравнил вступление Украины в НАТО с "копанием туннеля"

Вопрос вступления Украины в НАТО можно сравнить с "двусторонним копанием туннеля", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал глава МИД страны... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T01:13

2021-08-09T01:13

2021-08-09T01:13

в мире

украина

джеймс аппатурай

андерс фог расмуссен

владимир зеленский

нато

верховная рада украины

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Вопрос вступления Украины в НАТО можно сравнить с "двусторонним копанием туннеля", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал глава МИД страны Дмитрий Кулеба."Я думаю, что это дорога с двусторонним движением. Это как копать туннель под водой — с обеих сторон начинают копать, и в определенной точке встречаются. Иногда наши партнеры больше хотят, как это было в 2013 году, когда они хотели Соглашение об ассоциации подписать, а президент Янукович тогдашний отказался. Иногда мы больше хотим, набрасывает им каких-либо дополнительных идей, проектов, амбиций, они сдержанно на них реагируют", - заявил министр.По его словам, он "абсолютно" отвергает позицию, что Украине кто-то что-то должен, а она ничего не должна делать. "Также я отрицаю идею о том, что только мы должны что-то делать, а та сторона просто сидеть и нас ждать. Это реально движение двух партнеров, двух сторон к общему результату", — отметил Кулеба.Министр добавил, что ключевым вопросом для Киева является признание западными странами того, что "Украина является частью Запада, что она не является восставшей провинцией "русского мира", буферной зоной, срединным пространством между Западом и Россией."Когда это решение будет окончательно принято, так как сейчас оно еще не единогласно принято, вот тогда процесс нашей европейской и евроатлантической интеграции очень сильно ускорится", — заключил глава МИД.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера блока с расширенными возможностями.В последнее время украинские власти все больше говорят о необходимости немедленного вступления в НАТО. По словам президента Владимира Зеленского, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе, а Украина заслуживает быть полноправным членом альянса "среди мощных стран".Как заявлял бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, для вступления в организацию Украине потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. В июле спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что реформы не гарантируют Киеву вступление в альянс. Он уточнил, что одних реформ недостаточно: не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению.

https://ria.ru/20210708/isterika-1740365084.html

https://ria.ru/20210615/ukraina-1737080199.html

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в мире, украина, джеймс аппатурай, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, дмитрий кулеба, россия