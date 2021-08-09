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В Госдуме ответили на требование Киева выплатить репарации за Крым
В Госдуме ответили на требование Киева выплатить репарации за Крым - РИА Новости, 09.08.2021
В Госдуме ответили на требование Киева выплатить репарации за Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на требование украинского чиновника о репарациях за Крым, отметив, что если Украина решила таким образом подправить... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:30
2021-08-09T17:30
в мире
украина
республика крым
европа
рим
руслан бальбек
алексей резников
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на требование украинского чиновника о репарациях за Крым, отметив, что если Украина решила таким образом подправить свой бюджет, то обратилась не по адресу.Ранее вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия обязательно заплатит Украине за воссоединение с Крымом. В частности, он вспомнил о Второй мировой войне, после которой Германия обязалась выплатить компенсацию пострадавшим странам."Если Украина решила таким образом подправить свой бюджет, то обратилась не по адресу. Россия не финансирует государства бандеровского толка и уж тем более не собирается раскошеливаться, чтобы попасть в такое значимое для Украины европейское сообщество. Все, кто требовал от нас репараций, в лучшем случае уходили битые, а в худшем - в итоге платили сами", - сказал Бальбек РИА Новости.По мнению депутата. украинский чиновник "переборщил с желаниями"."Впрочем, для Украины быть в числе европейцев - это наивысшее достижение государства, даже если эти европейцы плюют ей в лицо, вытирают об неё ноги и все равно за глаза не считают эту страну Европой, а наоборот страной-изменницей, которая убежала от России, чтобы поступить к Европе на содержание. Но как гласит латинская мудрость - Рим предателям не платит", - заключил он.
https://ria.ru/20210807/prisyaga-1744866404.html
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в мире, украина, республика крым, европа, рим, руслан бальбек, алексей резников, россия
17:30 09.08.2021
 
В Госдуме ответили на требование Киева выплатить репарации за Крым

Депутат Госдумы Бальбек: Россия не финансирует государства бандеровского толка

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на требование украинского чиновника о репарациях за Крым, отметив, что если Украина решила таким образом подправить свой бюджет, то обратилась не по адресу.
Ранее вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия обязательно заплатит Украине за воссоединение с Крымом. В частности, он вспомнил о Второй мировой войне, после которой Германия обязалась выплатить компенсацию пострадавшим странам.
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"Если Украина решила таким образом подправить свой бюджет, то обратилась не по адресу. Россия не финансирует государства бандеровского толка и уж тем более не собирается раскошеливаться, чтобы попасть в такое значимое для Украины европейское сообщество. Все, кто требовал от нас репараций, в лучшем случае уходили битые, а в худшем - в итоге платили сами", - сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата. украинский чиновник "переборщил с желаниями".
"Впрочем, для Украины быть в числе европейцев - это наивысшее достижение государства, даже если эти европейцы плюют ей в лицо, вытирают об неё ноги и все равно за глаза не считают эту страну Европой, а наоборот страной-изменницей, которая убежала от России, чтобы поступить к Европе на содержание. Но как гласит латинская мудрость - Рим предателям не платит", - заключил он.
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В миреУкраинаРеспублика КрымЕвропаРимРуслан БальбекАлексей РезниковРоссия
 
 
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