https://ria.ru/20210809/krym-1745055049.html

В Госдуме призвали Лукашенко не равняться на олигархов в вопросе Крыма

В Госдуме призвали Лукашенко не равняться на олигархов в вопросе Крыма - РИА Новости, 09.08.2021

В Госдуме призвали Лукашенко не равняться на олигархов в вопросе Крыма

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в вопросе Крыма не нужно равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства, заявил депутат Госдумы... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:54

2021-08-09T14:54

2021-08-09T14:54

в мире

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белоруссия

госдума рф

александр лукашенко

михаил шеремет

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в вопросе Крыма не нужно равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России... начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум."Уважаемому нами президенту Белоруссии не нужно равняться на олигархов, а поступить как лидер братского и дружественного нам народа. Мы тоже должны понимать, Белоруссия с крымчанами или против, уважает их выбор или продолжает играть различные политические игры, пытаясь усидеть на двух стульях. Мы ничего не требуем от Белоруссии, а просто говорим об уважении демократического выбора крымчан", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, крымчане давно ждут лидера Белоруссии в гости."В Крыму активно работают белорусские компании, в том числе строительные. Поставляется белорусская продукция. Поэтому никакого торга и выдвижения различных условий в наших братских отношениях быть не может", - сказал Шеремет.

https://ria.ru/20210807/krym-1744791046.html

https://ria.ru/20210806/anekdot-1744770213.html

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в мире, республика крым, белоруссия, госдума рф, александр лукашенко, михаил шеремет, россия