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В Госдуме призвали Лукашенко не равняться на олигархов в вопросе Крыма
В Госдуме призвали Лукашенко не равняться на олигархов в вопросе Крыма - РИА Новости, 09.08.2021
В Госдуме призвали Лукашенко не равняться на олигархов в вопросе Крыма
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в вопросе Крыма не нужно равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства, заявил депутат Госдумы... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:54
2021-08-09T14:54
в мире
республика крым
белоруссия
госдума рф
александр лукашенко
михаил шеремет
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в вопросе Крыма не нужно равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России... начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум."Уважаемому нами президенту Белоруссии не нужно равняться на олигархов, а поступить как лидер братского и дружественного нам народа. Мы тоже должны понимать, Белоруссия с крымчанами или против, уважает их выбор или продолжает играть различные политические игры, пытаясь усидеть на двух стульях. Мы ничего не требуем от Белоруссии, а просто говорим об уважении демократического выбора крымчан", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, крымчане давно ждут лидера Белоруссии в гости."В Крыму активно работают белорусские компании, в том числе строительные. Поставляется белорусская продукция. Поэтому никакого торга и выдвижения различных условий в наших братских отношениях быть не может", - сказал Шеремет.
https://ria.ru/20210807/krym-1744791046.html
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в мире, республика крым, белоруссия, госдума рф, александр лукашенко, михаил шеремет, россия
14:54 09.08.2021
 
В Госдуме призвали Лукашенко не равняться на олигархов в вопросе Крыма

Депутат Шеремет призвал президента Белоруссии Лукашенко не равняться на олигархов в вопросе Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в вопросе Крыма не нужно равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России... начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
Мыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
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"Уважаемому нами президенту Белоруссии не нужно равняться на олигархов, а поступить как лидер братского и дружественного нам народа. Мы тоже должны понимать, Белоруссия с крымчанами или против, уважает их выбор или продолжает играть различные политические игры, пытаясь усидеть на двух стульях. Мы ничего не требуем от Белоруссии, а просто говорим об уважении демократического выбора крымчан", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, крымчане давно ждут лидера Белоруссии в гости.
"В Крыму активно работают белорусские компании, в том числе строительные. Поставляется белорусская продукция. Поэтому никакого торга и выдвижения различных условий в наших братских отношениях быть не может", - сказал Шеремет.
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В миреРеспублика КрымБелоруссияГосдума РФАлександр ЛукашенкоМихаил ШереметРоссия
 
 
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