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В Крыму всегда будут рады визиту Лукашенко, заявил Аксенов
В Крыму всегда будут рады визиту Лукашенко, заявил Аксенов - РИА Новости, 09.08.2021
В Крыму всегда будут рады визиту Лукашенко, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму всегда будут рады визиту руководителя Белоруссии, но для этого необходимо желание самого Александра Лукашенко. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:41
2021-08-09T13:43
в мире
севастополь
республика крым
белоруссия
александр лукашенко
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму всегда будут рады визиту руководителя Белоруссии, но для этого необходимо желание самого Александра Лукашенко.Лукашенко ранее заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России... начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум."Если желание есть, то никто на условия и причины внимания не обращает. Если желания нет – сейчас найдут еще причину... Мы все равно рады видеть белорусского руководителя и глав стран СНГ, конечно, по решению и согласованию с нашим лидером Владимиром Владимировичем (Путиным), были бы рады, если бы (Лукашенко) сюда приехал. Приглашаем, здесь никаких вопросов нет", - сказал Аксенов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210809/krym-1745021719.html
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севастополь
республика крым
белоруссия
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в мире, севастополь, республика крым, белоруссия, александр лукашенко, сергей аксенов (политик), россия
13:41 09.08.2021 (обновлено: 13:43 09.08.2021)
 
В Крыму всегда будут рады визиту Лукашенко, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: всегда будем рады визиту Лукашенко, но для этого нужно его желание

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму всегда будут рады визиту руководителя Белоруссии, но для этого необходимо желание самого Александра Лукашенко.
Лукашенко ранее заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России... начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
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"Если желание есть, то никто на условия и причины внимания не обращает. Если желания нет – сейчас найдут еще причину... Мы все равно рады видеть белорусского руководителя и глав стран СНГ, конечно, по решению и согласованию с нашим лидером Владимиром Владимировичем (Путиным), были бы рады, если бы (Лукашенко) сюда приехал. Приглашаем, здесь никаких вопросов нет", - сказал Аксенов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В миреСевастопольРеспублика КрымБелоруссияАлександр ЛукашенкоСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
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