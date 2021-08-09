https://ria.ru/20210809/krym-1745039488.html

В Крыму всегда будут рады визиту Лукашенко, заявил Аксенов

В Крыму всегда будут рады визиту Лукашенко, заявил Аксенов - РИА Новости, 09.08.2021

В Крыму всегда будут рады визиту Лукашенко, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму всегда будут рады визиту руководителя Белоруссии, но для этого необходимо желание самого Александра Лукашенко. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:41

2021-08-09T13:41

2021-08-09T13:43

в мире

севастополь

республика крым

белоруссия

александр лукашенко

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму всегда будут рады визиту руководителя Белоруссии, но для этого необходимо желание самого Александра Лукашенко.Лукашенко ранее заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России... начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум."Если желание есть, то никто на условия и причины внимания не обращает. Если желания нет – сейчас найдут еще причину... Мы все равно рады видеть белорусского руководителя и глав стран СНГ, конечно, по решению и согласованию с нашим лидером Владимиром Владимировичем (Путиным), были бы рады, если бы (Лукашенко) сюда приехал. Приглашаем, здесь никаких вопросов нет", - сказал Аксенов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210809/krym-1745021719.html

https://ria.ru/20210703/krym-1739768540.html

севастополь

республика крым

белоруссия

россия

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в мире, севастополь, республика крым, белоруссия, александр лукашенко, сергей аксенов (политик), россия