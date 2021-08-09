https://ria.ru/20210809/krym-1745021719.html
Лукашенко рассказал, когда признает Крым в составе России
Лукашенко рассказал, когда признает Крым в составе России - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко рассказал, когда признает Крым в составе России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию". РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:26
2021-08-09T12:26
2021-08-09T14:01
политика
общество
севастополь
республика крым
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию"."Когда Лукашенко Крым признает?.. Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня много сдерживает, например будапештская декларация", — заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.По его словам, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210704/krym-1739787705.html
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политика, общество, севастополь, республика крым, белоруссия, александр лукашенко, россия
12:26 09.08.2021 (обновлено: 14:01 09.08.2021)
Лукашенко рассказал, когда признает Крым в составе России
Президент Белоруссии Лукашенко: признаем Крым сразу после "последнего олигарха в России"