https://ria.ru/20210809/krym-1745021719.html

Лукашенко рассказал, когда признает Крым в составе России

Лукашенко рассказал, когда признает Крым в составе России - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко рассказал, когда признает Крым в составе России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию". РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:26

2021-08-09T12:26

2021-08-09T14:01

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севастополь

республика крым

белоруссия

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию"."Когда Лукашенко Крым признает?.. Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня много сдерживает, например будапештская декларация", — заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.По его словам, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210704/krym-1739787705.html

https://ria.ru/20210601/aviareysy-1735117017.html

севастополь

республика крым

белоруссия

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политика, общество, севастополь, республика крым, белоруссия, александр лукашенко, россия