https://ria.ru/20210809/krym-1745002981.html

Крым установил рекорд по числу туристов

Крым установил рекорд по числу туристов - РИА Новости, 09.08.2021

Крым установил рекорд по числу туристов

Летний сезон 2021 года стал одним из лучших для Крыма: за семь месяцев на полуострове отдохнуло почти на треть больше туристов, чем два года назад, сообщает... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:18

2021-08-09T13:18

2021-08-09T13:22

туризм

республика крым

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

отдых в россии 2021 летом

куда поехать

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739541591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b09c5ddec92274b8f715d0b730207af9.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Летний сезон 2021 года стал одним из лучших для Крыма: за семь месяцев на полуострове отдохнуло почти на треть больше туристов, чем два года назад, сообщает АТОР.По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, свой отпуск здесь провели уже 5 миллионов 67 тысяч человек, что на 27 процентов выше аналогичного уровня допандемийного 2019 года.Уточняется, что больше всего туристов приехало летом (свыше трех миллионов). В июле средняя загрузка отелей и гостиниц в некоторых регионах превысила 90-95 процентов, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 76.В августе туристы выбрали Крым в качестве альтернативы Краснодарскому краю, где с начала месяца введены новые требования к заселению в объекты размещения. По словам туроператоров, приток отдыхающих в бархатный сезон зависит от того, будут ли в республике введены более строгие ковидные ограничения, чем сейчас, или нет.

https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, отдых в россии 2021 летом, куда поехать, куда можно лететь, вакцинация, коронавирус covid-19