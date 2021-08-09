Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210809/krym-1745002981.html
Крым установил рекорд по числу туристов
Крым установил рекорд по числу туристов - РИА Новости, 09.08.2021
Крым установил рекорд по числу туристов
Летний сезон 2021 года стал одним из лучших для Крыма: за семь месяцев на полуострове отдохнуло почти на треть больше туристов, чем два года назад, сообщает... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:18
2021-08-09T13:22
туризм
республика крым
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
отдых в россии 2021 летом
куда поехать
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739541591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b09c5ddec92274b8f715d0b730207af9.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Летний сезон 2021 года стал одним из лучших для Крыма: за семь месяцев на полуострове отдохнуло почти на треть больше туристов, чем два года назад, сообщает АТОР.По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, свой отпуск здесь провели уже 5 миллионов 67 тысяч человек, что на 27 процентов выше аналогичного уровня допандемийного 2019 года.Уточняется, что больше всего туристов приехало летом (свыше трех миллионов). В июле средняя загрузка отелей и гостиниц в некоторых регионах превысила 90-95 процентов, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 76.В августе туристы выбрали Крым в качестве альтернативы Краснодарскому краю, где с начала месяца введены новые требования к заселению в объекты размещения. По словам туроператоров, приток отдыхающих в бархатный сезон зависит от того, будут ли в республике введены более строгие ковидные ограничения, чем сейчас, или нет.
https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739541591_512:64:3072:1984_1920x0_80_0_0_b772bd24a3229863df4e252ce3a7fa02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика крым, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, отдых в россии 2021 летом, куда поехать, куда можно лететь, вакцинация, коронавирус covid-19
13:18 09.08.2021 (обновлено: 13:22 09.08.2021)
 

Крым установил рекорд по числу туристов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие идут на пляж в Судаке
Отдыхающие идут на пляж в Судаке - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Летний сезон 2021 года стал одним из лучших для Крыма: за семь месяцев на полуострове отдохнуло почти на треть больше туристов, чем два года назад, сообщает АТОР.
По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, свой отпуск здесь провели уже 5 миллионов 67 тысяч человек, что на 27 процентов выше аналогичного уровня допандемийного 2019 года.
Уточняется, что больше всего туристов приехало летом (свыше трех миллионов). В июле средняя загрузка отелей и гостиниц в некоторых регионах превысила 90-95 процентов, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 76.
В августе туристы выбрали Крым в качестве альтернативы Краснодарскому краю, где с начала месяца введены новые требования к заселению в объекты размещения. По словам туроператоров, приток отдыхающих в бархатный сезон зависит от того, будут ли в республике введены более строгие ковидные ограничения, чем сейчас, или нет.
Девушка в маковом поле неподалеку от села Сирень в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 08:39Туризм
Достопримечательности Крыма, которые нельзя пропустить. Гид для всей семьи
 
ТуризмРеспублика КрымНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыотдых в России 2021 летомкуда поехатькуда можно лететьВакцинацияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
Лента новостейМолния