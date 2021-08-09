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Крым установил рекорд по числу туристов
Крым установил рекорд по числу туристов - РИА Новости, 09.08.2021
Крым установил рекорд по числу туристов
Летний сезон 2021 года стал одним из лучших для Крыма: за семь месяцев на полуострове отдохнуло почти на треть больше туристов, чем два года назад, сообщает... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:18
2021-08-09T13:18
2021-08-09T13:22
туризм
республика крым
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Летний сезон 2021 года стал одним из лучших для Крыма: за семь месяцев на полуострове отдохнуло почти на треть больше туристов, чем два года назад, сообщает АТОР.По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, свой отпуск здесь провели уже 5 миллионов 67 тысяч человек, что на 27 процентов выше аналогичного уровня допандемийного 2019 года.Уточняется, что больше всего туристов приехало летом (свыше трех миллионов). В июле средняя загрузка отелей и гостиниц в некоторых регионах превысила 90-95 процентов, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 76.В августе туристы выбрали Крым в качестве альтернативы Краснодарскому краю, где с начала месяца введены новые требования к заселению в объекты размещения. По словам туроператоров, приток отдыхающих в бархатный сезон зависит от того, будут ли в республике введены более строгие ковидные ограничения, чем сейчас, или нет.
https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html
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РИА Новости
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