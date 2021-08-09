https://ria.ru/20210809/kredit-1745095440.html

Минск хочет получить кредит от Евразийского банка

Минск хочет получить кредит от Евразийского банка - РИА Новости, 09.08.2021

Минск хочет получить кредит от Евразийского банка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после отказа МВФ выделить средства Минску для борьбы с новым коронавирусом, белорусские власти хотели бы... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T18:22

2021-08-09T18:22

2021-08-09T18:52

кредит

белоруссия

мвф

александр лукашенко

евразийский банк развития

россия

распространение коронавируса

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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после отказа МВФ выделить средства Минску для борьбы с новым коронавирусом, белорусские власти хотели бы получить финансирование через Евразийский банк развития."Мы не просили (у России – ред.) ничего заоблачного. По-моему, … рефинансирование долга. Если бы нам россияне, дополнительно говорю, помогли с кредитованием через Евразийский банк, благодарны были бы исключительно в связи с пандемией", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время "Большого разговора с президентом". Он напомнил, что крупные государства и организации помогают тем государствам, которые "сами не могут переварить пандемию"."Есть такая помощь, и МВФ нам выделил миллиард долларов, но наши беглые (оппозиция Белоруссии – ред.) подняли вой: "Нельзя давать режиму эти деньги". А эти деньги - под COVID, мы уже полтора миллиарда (долларов – ред.) истратили на лечение людей, это была хорошая поддержка. Не выделили. Мы были бы благодарны, и я сказал (президенту России – ред.) Путину, если бы через Евразийский банк (дали - ред.)", - продолжил белорусский президент.

https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742222534.html

белоруссия

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кредит, белоруссия, мвф, александр лукашенко, евразийский банк развития, россия