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Биография Сергея Ковалева

Биография Сергея Ковалева - РИА Новости, 09.08.2021

Биография Сергея Ковалева

Правозащитник Сергей Адамович Ковалев родился 2 марта 1930 года в городе Середина-Буда Сумской области (Украина) в семье железнодорожника. В 1932 году семья... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:00

2021-08-09T11:00

2021-08-09T11:00

справки

москва

сергей ковалев (правозащитник)

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Правозащитник Сергей Адамович Ковалев родился 2 марта 1930 года в городе Середина-Буда Сумской области (Украина) в семье железнодорожника. В 1932 году семья переехала в Москву. В 1954 году Ковалев окончил биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Кандидат биологических наук (1964).В 1960 году Ковалев занял должность младшего научного сотрудника в МГУ, в 1961 году – старшего инженера, затем младшего научного сотрудника Института биофизики Академии наук СССР.В 1964 году он был назначен заведующим отделом межфакультетской лаборатории математических методов в биологии МГУ. Ковалев был биофизиком, специалистом в области нейронных сетей (по другим данным, специалист по клеточным мембранам). Он опубликовал более 60 научных работ.В 1969 году по политическим мотивам Ковалев вынужден был уйти из МГУ, позднее устроился работать на Московскую рыбоводно-мелиоративную станцию в должности старшего научного сотрудника.С середины 1950-х годов Ковалев начал заниматься общественной деятельностью –принимал участие в борьбе против признанного впоследствии антинаучным "учения Лысенко", выступая в защиту генетики.С 1968 года он стал активным участником движения в защиту прав человека в СССР. В мае 1969 года вошел в состав Инициативной группы защиты прав человека в СССР –первой независимой правозащитной общественной ассоциации в стране.В 1971 году он стал одним из ведущих участников машинописного информационного бюллетеня советских правозащитников "Хроники текущих событий".28 декабря 1974 года Ковалев был арестован по обвинению в "антисоветской агитации и пропаганде". В декабре 1975 года суд приговорил его к семи годам лагерей строгого режима и трем годам ссылки. Срок отбывал в Скальнинских (Пермских) лагерях и в Чистопольской тюрьме, в ссылку был отправлен на Колыму. После отбывания срока ссылки Ковалев поселился в городе Калинине (ныне Тверь), в 1987 году получил разрешение на въезд в Москву.После возвращения в столицу правозащитник вернулся к общественной деятельности. Он принимал участие в различных общественных инициативах: с декабря 1987 года входил в оргкомитет Международного гуманитарного семинара, участвовал в создании пресс-клуба "Гласность", в учредительном съезде общества "Мемориал"*, с 1990 года был сопредседателем этого общества.В 1989 году по рекомендации Андрея Сахарова был назначен сопредседателем с советской стороны Проектной группы по правам человека при Международном фонде за выживание и развитие человечества (впоследствии – Российско-американская группа по правам человека). Тогда же вошел в Московскую Хельсинкскую группу.В 1990-1993 годах Ковалев был депутатом Съезда народных депутатов России, членом Президиума Верховного Совета Российской Федерации.В 1993 году Ковалев принял активное участие в создании движения, а затем и партии "Выбор России" (позднее "Демократический выбор России"). Член политсовета ДВР. В декабре 1993 года Ковалева как представителя избирательного объединения "Выбор России" избрали депутатом Государственной Думы РФ первого созыва. Избирался в Госдуму также в 1995 и 1999 годах (по списку Союза правых сил). С 1996 года входил в состав российской делегации на Парламентской Ассамблее Совета Европы. В 2003 году Ковалев принимал участие в выборах уже как кандидат от "Яблока", но в Госдуму не попал – партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.В сентябре 2006 года Сергей Ковалев вступил в партию "Яблоко", был избран сопредседателем правозащитной фракции партии.В 2012-2019 годах входил в федеральный политический комитет партии "Яблоко".В 1990-1993 годах Сергей Ковалев был председателем Комитета по правам человека Верховного Совета России. В 1993 году вошел в Президентский совет, был председателем Комиссии по правам человека при президенте России, в 1996 году подал в отставку.С 1994 по 1995 год являлся первым Уполномоченным по правам человека в РФ.Ковалев был одним из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина (1991). Играл ведущую роль в разработке второй главы Конституции России "Права и свободы человека и гражданина", а также ряда федеральных законов, затрагивающих проблематику прав человека.В 1994-1996 годах Ковалев возглавлял Миссию уполномоченного по правам человека на Северном Кавказе, созданную при поддержке общества "Мемориал"*.В декабре 1996 года Ковалев стал президентом организованным им Институтом прав человека.Многочисленные статьи и выступления Ковалева 1990-х годов были включены в его сборник "Мир, страна, личность"(2000). Историко-политические воззрения были опубликованы в работе "Прагматика политического идеализма"(1999). Ковалев написал мемуары "Полет белой вороны", вышедшие в немецком переводе в 1997 году. 9 августа 2021 года Сергей Ковалев скончался.Ковалев был отмечен различными наградами.Он был удостоен орденов Великого Князя Литвы Гядиминаса II степени (1999), Масарика (Чехия, 2003), Креста Земли Марии (Эстония, 2005), Заслуг перед Республикой Польша (2009), был офицером ордена Почетного Легиона (Франция, 2006).Среди его наград – Премия Совета Европы в области прав человека (1995), Премия по правам человека Норвежского Хельсинкского Комитета (1996), Премия Кеннеди (2000), Премия Андрея Сахарова "За свободу мысли" (Европейский парламент, 2009).В 2012 году Ковалев стал первым обладателем Премии свободы, учрежденной Сеймом Литвы, за вклад в развитие демократии и защиту прав человека. Он был почетным доктором медицины Каунасской Академии медико-биологических наук (1993), почетным доктором Эссекского университета в области прав человека (1996). * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагентаМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, москва, сергей ковалев (правозащитник)