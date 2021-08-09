https://ria.ru/20210809/kovalev-1744994214.html

Умер правозащитник Сергей Ковалев

Умер правозащитник Сергей Ковалев - РИА Новости, 09.08.2021

Умер правозащитник Сергей Ковалев

Правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни, сообщил его сын Иван Ковалев. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T09:34

2021-08-09T09:34

2021-08-09T10:30

общество

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни, сообщил его сын Иван Ковалев."Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа", — написал он на своей странице в Facebook.Сергей Ковалев был советским диссидентом, а после стал депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы. Занимал должность уполномоченного по правам человека, выступил одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и 2-й главы Конституции.

россия

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2021

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общество, россия