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Умер правозащитник Сергей Ковалев
Умер правозащитник Сергей Ковалев - РИА Новости, 09.08.2021
Умер правозащитник Сергей Ковалев
Правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни, сообщил его сын Иван Ковалев. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:34
2021-08-09T09:34
2021-08-09T10:30
общество
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни, сообщил его сын Иван Ковалев."Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа", — написал он на своей странице в Facebook.Сергей Ковалев был советским диссидентом, а после стал депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы. Занимал должность уполномоченного по правам человека, выступил одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и 2-й главы Конституции.
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общество, россия
09:34 09.08.2021 (обновлено: 10:30 09.08.2021)
Умер правозащитник Сергей Ковалев
Правозащитник и один из авторов Конституции Сергей Ковалев умер на 92-м году жизни