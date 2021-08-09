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В Москве выявили 2150 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2150 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 09.08.2021

В Москве выявили 2150 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2150, Санкт-Петербурге - 1895, Подмосковье – 1487, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:22

2021-08-09T11:22

2021-08-09T11:26

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2150, Санкт-Петербурге - 1895, Подмосковье – 1487, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2150; 2. Санкт-Петербург - 1895; 3. Московская область - 1487", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Чукотском автономном округе - 11, Ненецком автономном округе - 12, в Магаданской области - 28.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии