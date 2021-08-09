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В Москве выявили 2150 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2150 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 09.08.2021
В Москве выявили 2150 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2150, Санкт-Петербурге - 1895, Подмосковье – 1487, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:22
2021-08-09T11:22
2021-08-09T11:26
распространение коронавируса
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москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2150, Санкт-Петербурге - 1895, Подмосковье – 1487, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2150; 2. Санкт-Петербург - 1895; 3. Московская область - 1487", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Чукотском автономном округе - 11, Ненецком автономном округе - 12, в Магаданской области - 28.
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РИА Новости
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РИА Новости
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:22 09.08.2021 (обновлено: 11:26 09.08.2021)
В Москве выявили 2150 новых случаев заражения коронавирусом
Оперштаб: в Москве выявили 2150 случаев заражения коронавирусом за сутки