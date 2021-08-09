https://ria.ru/20210809/komik-1745055246.html
Комика Мирзализаде арестовали на десять суток
Комика Мирзализаде арестовали на десять суток - РИА Новости, 09.08.2021
Комика Мирзализаде арестовали на десять суток
Таганский суд Москвы назначил десять суток административного ареста стендап-комику Идраку Мирзализаде по делу о разжигании вражды, сообщила прокуратура. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:54
2021-08-09T14:54
2021-08-09T15:27
происшествия
москва
арест
россия
идрак мирзализаде
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил десять суток административного ареста стендап-комику Идраку Мирзализаде по делу о разжигании вражды, сообщила прокуратура.Адвокат Сергей Бадамшин рассказал РИА Новости, что защита будет обжаловать решение в Мосгорсуде.На заседании артист заявил, что раскаивается перед людьми, которые "неправильно поняли" его шутку, но своей вины не признал.В интернете разошлось видео, на котором Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Прокуратура открыла административное дело. Как настаивают в ведомстве, проведенное исследование показало, что высказывания комика содержат "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".Позднее Мирзализаде объяснял, что фрагмент вырвали из контекста юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.Поддержать юмориста к суду пришли около 20 его коллег. Они считают, что высказывание было "хорошим", если слушать его полностью, а не только разошедшийся в Сети отрывок.
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Стендап-комика арестовали за разжигание вражды. Кадры из зала суда
Стендап-комика арестовали за разжигание вражды. Кадры из зала суда
2021-08-09T14:54
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происшествия, москва, арест, россия, идрак мирзализаде
14:54 09.08.2021 (обновлено: 15:27 09.08.2021)
Комика Мирзализаде арестовали на десять суток
Прокуратура: суд в Москве дал стендап-комику Мирзализаде десять суток ареста за разжигание вражды
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Таганский суд Москвы
назначил десять суток административного ареста стендап-комику Идраку Мирзализаде по делу о разжигании вражды, сообщила прокуратура.
Адвокат Сергей Бадамшин рассказал РИА Новости, что защита будет обжаловать решение в Мосгорсуде.
На заседании артист заявил, что раскаивается перед людьми, которые "неправильно поняли" его шутку, но своей вины не признал.
В интернете разошлось видео, на котором Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Прокуратура открыла административное дело. Как настаивают в ведомстве, проведенное исследование показало, что высказывания комика содержат "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
Позднее Мирзализаде объяснял, что фрагмент вырвали из контекста юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.
Поддержать юмориста к суду пришли около 20 его коллег. Они считают, что высказывание было "хорошим", если слушать его полностью, а не только разошедшийся в Сети отрывок.