https://ria.ru/20210809/komik-1745055246.html

Комика Мирзализаде арестовали на десять суток

Комика Мирзализаде арестовали на десять суток - РИА Новости, 09.08.2021

Комика Мирзализаде арестовали на десять суток

Таганский суд Москвы назначил десять суток административного ареста стендап-комику Идраку Мирзализаде по делу о разжигании вражды, сообщила прокуратура. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:54

2021-08-09T14:54

2021-08-09T15:27

происшествия

москва

арест

россия

идрак мирзализаде

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил десять суток административного ареста стендап-комику Идраку Мирзализаде по делу о разжигании вражды, сообщила прокуратура.Адвокат Сергей Бадамшин рассказал РИА Новости, что защита будет обжаловать решение в Мосгорсуде.На заседании артист заявил, что раскаивается перед людьми, которые "неправильно поняли" его шутку, но своей вины не признал.В интернете разошлось видео, на котором Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Прокуратура открыла административное дело. Как настаивают в ведомстве, проведенное исследование показало, что высказывания комика содержат "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".Позднее Мирзализаде объяснял, что фрагмент вырвали из контекста юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.Поддержать юмориста к суду пришли около 20 его коллег. Они считают, что высказывание было "хорошим", если слушать его полностью, а не только разошедшийся в Сети отрывок.

https://ria.ru/20210427/tolyatti-1730150339.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/slepakov-1739026482.html

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Стендап-комика арестовали за разжигание вражды. Кадры из зала суда Стендап-комика арестовали за разжигание вражды. Кадры из зала суда 2021-08-09T14:54 true PT0M45S

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происшествия, москва, арест, россия, идрак мирзализаде