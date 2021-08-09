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Росздравнадзор проверит причины инцидента в больнице во Владикавказе
Росздравнадзор проверит причины инцидента в больнице во Владикавказе - РИА Новости, 09.08.2021
Росздравнадзор проверит причины инцидента в больнице во Владикавказе
Росздравнадзор проведёт проверку, чтобы установить причины инцидента в больнице скорой помощи во Владикавказе, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T20:53
2021-08-09T20:53
2021-08-09T22:09
происшествия
владикавказ
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
республика северная осетия - алания
порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Росздравнадзор проведёт проверку, чтобы установить причины инцидента в больнице скорой помощи во Владикавказе, сообщила пресс-служба ведомства.В понедельник на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов."Росздравнадзор проверит причины инцидента",- говорится в сообщении.
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владикавказ
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происшествия, владикавказ, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), республика северная осетия - алания, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
20:53 09.08.2021 (обновлено: 22:09 09.08.2021)
Росздравнадзор проверит причины инцидента в больнице во Владикавказе
Росздравнадзор проверит причины инцидента на кислородной станции в больнице во Владикавказе