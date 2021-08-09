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Росздравнадзор проверит причины инцидента в больнице во Владикавказе

Росздравнадзор проверит причины инцидента в больнице во Владикавказе - РИА Новости, 09.08.2021

Росздравнадзор проверит причины инцидента в больнице во Владикавказе

Росздравнадзор проведёт проверку, чтобы установить причины инцидента в больнице скорой помощи во Владикавказе, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T20:53

2021-08-09T20:53

2021-08-09T22:09

происшествия

владикавказ

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

республика северная осетия - алания

порыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Росздравнадзор проведёт проверку, чтобы установить причины инцидента в больнице скорой помощи во Владикавказе, сообщила пресс-служба ведомства.В понедельник на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов."Росздравнадзор проверит причины инцидента",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210809/kislorod-1745113307.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), республика северная осетия - алания, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице