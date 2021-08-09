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Во владикавказской больнице нашли место утечки кислорода
Во владикавказской больнице нашли место утечки кислорода - РИА Новости, 09.08.2021
Во владикавказской больнице нашли место утечки кислорода
Машина на 35 тонн отправлена за кислородом после аварии на кислородной станции в больнице во Владикавказе, где из-за порыва произошла утечка, сообщил врио главы РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T20:37
2021-08-09T20:37
2021-08-09T20:41
владикавказ
происшествия
сергей меняйло
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ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Машина на 35 тонн отправлена за кислородом после аварии на кислородной станции в больнице во Владикавказе, где из-за порыва произошла утечка, сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.Ранее в понедельник власти сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов."Порыв трубы тоже найден, по этому порыву сейчас будут раскапывать дальше и устранять. Небольшая утечка кислорода произошла... у нас одна машина на 35 тонн, она сейчас выезжает за кислородом, другая находится на выезде из Краснодара. Чтобы гарантированно скомпенсировать время приезда и заправки емкостей, решен вопрос: нашу машину уже на выезде из Краснодара взяли на сопровождение и до границы республики будут сопровождать", - сказал Меняйло.
владикавказ
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владикавказ, происшествия, сергей меняйло
20:37 09.08.2021 (обновлено: 20:41 09.08.2021)
Во владикавказской больнице нашли место утечки кислорода
Во владикавказской больнице нашли место порыва трубы на кислородной станции