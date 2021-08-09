https://ria.ru/20210809/kislorod-1745112450.html
Минобороны доставит кислород в больницу во Владикавказе
Минобороны доставит кислород в больницу во Владикавказе - РИА Новости, 09.08.2021
Минобороны доставит кислород в больницу во Владикавказе
Власти Северной Осетии договорись с Минобороны РФ о доставке кислорода из Моздока в случае необходимости в связи с аварией на кислородной станции в больнице... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T20:28
2021-08-09T20:28
2021-08-09T22:10
владикавказ
министерство обороны рф (минобороны рф)
кислород
порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Власти Северной Осетии договорись с Минобороны РФ о доставке кислорода из Моздока в случае необходимости в связи с аварией на кислородной станции в больнице Владикавказа, сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.Ранее власти сообщили о том, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов."Решен вопрос с министерством обороны по доставке в случае необходимости кислорода из Моздока, это порядка двух тонн", - сказал Меняйло.
https://ria.ru/20210809/bolnitsa-1745110818.html
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владикавказ, министерство обороны рф (минобороны рф), кислород, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
20:28 09.08.2021 (обновлено: 22:10 09.08.2021)
Минобороны доставит кислород в больницу во Владикавказе
Минобороны доставит кислород в больницу во Владикавказе после отказа кислородной системы больницы