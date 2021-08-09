https://ria.ru/20210809/kislorod-1745106478.html

Во Владикавказе кислородная система больницы вышла из строя

Во Владикавказе кислородная система больницы вышла из строя - РИА Новости, 10.08.2021

Во Владикавказе кислородная система больницы вышла из строя

Кислородная система сломалась в больнице скорой помощи в Северной Осетии, пациенты получают кислород из резервных баллонов, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-09T19:40

2021-08-09T19:40

2021-08-10T05:40

владикавказ

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Кислородная система сломалась в больнице скорой помощи в Северной Осетии, пациенты получают кислород из резервных баллонов, сообщает минздрав региона."В республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи около 18.00 произошла поломка кислородной системы", - сообщили в ведомстве.По данным минздрава на 8.00 понедельника, в больнице находится 651 человек, с подтвержденным COVID-19 - 308 человек, в реанимации - 67, к аппарату ИВЛ подключены 13 человек."Проводятся необходимые работы по оперативному устранению поломки. На данный момент пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов", - подчеркнули в минздраве.По информации пресс-службы главы и правительства региона, произошел порыв трубы под кислородной станцией."Сразу после происшествия кислород пустили по резервной системе", - отметили в пресс-службе.На место выехали врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, врио министра здравоохранения Сослан Тебиев и врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев. На место также прибыли сотрудники МЧС во главе с начальником ГУ МЧС России по Северной Осетии Александром Хоружим.

https://ria.ru/20200708/1574033763.html

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владикавказ, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания, сергей меняйло, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице