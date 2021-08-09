https://ria.ru/20210809/kislorod-1745106478.html
Во Владикавказе кислородная система больницы вышла из строя
Во Владикавказе кислородная система больницы вышла из строя - РИА Новости, 10.08.2021
Во Владикавказе кислородная система больницы вышла из строя
Кислородная система сломалась в больнице скорой помощи в Северной Осетии, пациенты получают кислород из резервных баллонов, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-09T19:40
2021-08-09T19:40
2021-08-10T05:40
владикавказ
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582342301_0:384:2932:2033_1920x0_80_0_0_deb859c984e0c9685735fbcabaa3f701.jpg
ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Кислородная система сломалась в больнице скорой помощи в Северной Осетии, пациенты получают кислород из резервных баллонов, сообщает минздрав региона."В республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи около 18.00 произошла поломка кислородной системы", - сообщили в ведомстве.По данным минздрава на 8.00 понедельника, в больнице находится 651 человек, с подтвержденным COVID-19 - 308 человек, в реанимации - 67, к аппарату ИВЛ подключены 13 человек."Проводятся необходимые работы по оперативному устранению поломки. На данный момент пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов", - подчеркнули в минздраве.По информации пресс-службы главы и правительства региона, произошел порыв трубы под кислородной станцией."Сразу после происшествия кислород пустили по резервной системе", - отметили в пресс-службе.На место выехали врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, врио министра здравоохранения Сослан Тебиев и врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев. На место также прибыли сотрудники МЧС во главе с начальником ГУ МЧС России по Северной Осетии Александром Хоружим.
https://ria.ru/20200708/1574033763.html
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745084390.html
владикавказ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582342301_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_0b0d43cd847a51b63b2e728bfbf538b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания, сергей меняйло, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
19:40 09.08.2021 (обновлено: 05:40 10.08.2021)
Во Владикавказе кислородная система больницы вышла из строя
Минздрав Северной Осетии: кислородная система сломалась в больнице скорой помощи во Владикавказе