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Во Владикавказе кислородная система больницы вышла из строя
Во Владикавказе кислородная система больницы вышла из строя - РИА Новости, 10.08.2021
Во Владикавказе кислородная система больницы вышла из строя
Кислородная система сломалась в больнице скорой помощи в Северной Осетии, пациенты получают кислород из резервных баллонов, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-09T19:40
2021-08-10T05:40
владикавказ
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Кислородная система сломалась в больнице скорой помощи в Северной Осетии, пациенты получают кислород из резервных баллонов, сообщает минздрав региона."В республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи около 18.00 произошла поломка кислородной системы", - сообщили в ведомстве.По данным минздрава на 8.00 понедельника, в больнице находится 651 человек, с подтвержденным COVID-19 - 308 человек, в реанимации - 67, к аппарату ИВЛ подключены 13 человек."Проводятся необходимые работы по оперативному устранению поломки. На данный момент пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов", - подчеркнули в минздраве.По информации пресс-службы главы и правительства региона, произошел порыв трубы под кислородной станцией."Сразу после происшествия кислород пустили по резервной системе", - отметили в пресс-службе.На место выехали врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, врио министра здравоохранения Сослан Тебиев и врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев. На место также прибыли сотрудники МЧС во главе с начальником ГУ МЧС России по Северной Осетии Александром Хоружим.
https://ria.ru/20200708/1574033763.html
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владикавказ, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания, сергей меняйло, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
19:40 09.08.2021 (обновлено: 05:40 10.08.2021)
 
Во Владикавказе кислородная система больницы вышла из строя

Минздрав Северной Осетии: кислородная система сломалась в больнице скорой помощи во Владикавказе

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСпециалист монтирует и испытывает систему подачи кислорода
Специалист монтирует и испытывает систему подачи кислорода - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Кислородная система сломалась в больнице скорой помощи в Северной Осетии, пациенты получают кислород из резервных баллонов, сообщает минздрав региона.
"В республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи около 18.00 произошла поломка кислородной системы", - сообщили в ведомстве.
По данным минздрава на 8.00 понедельника, в больнице находится 651 человек, с подтвержденным COVID-19 - 308 человек, в реанимации - 67, к аппарату ИВЛ подключены 13 человек.
"Проводятся необходимые работы по оперативному устранению поломки. На данный момент пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов", - подчеркнули в минздраве.
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По информации пресс-службы главы и правительства региона, произошел порыв трубы под кислородной станцией.
"Сразу после происшествия кислород пустили по резервной системе", - отметили в пресс-службе.
На место выехали врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, врио министра здравоохранения Сослан Тебиев и врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев. На место также прибыли сотрудники МЧС во главе с начальником ГУ МЧС России по Северной Осетии Александром Хоружим.
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ВладикавказПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Северная Осетия - АланияСергей МеняйлоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииПорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
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