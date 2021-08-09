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Религия
https://ria.ru/20210809/khasidy-1745086960.html
Ситуация с COVID-19 позволяет принять хасидов, заявил украинский Минздрав
Ситуация с COVID-19 позволяет принять хасидов, заявил украинский Минздрав - РИА Новости, 09.08.2021
Ситуация с COVID-19 позволяет принять хасидов, заявил украинский Минздрав
Эпидемиологическая ситуация c COVID-19 на Украине позволяет принять паломников-хасидов в Умани для празднования Рош ха-Шана, Нового года по иудейскому... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:37
2021-08-09T18:12
религия
украина
умань
религия
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КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация c COVID-19 на Украине позволяет принять паломников-хасидов в Умани для празднования Рош ха-Шана, Нового года по иудейскому календарю, в городе активно прививают от коронавируса работников гостинично-ресторанного бизнеса, сообщил в понедельник главный санитарный врач страны Игорь Кузин.Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. В 2021 году дата выпадает на 6-8 сентября. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана."Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к этому празднованию, позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно прививаются - особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы", - цитирует Кузина пресс-служба минздрава.По данным пресс-службы, уже наработаны специальные противоэпидемические требования для безопасного празднования Рош ха-Шана. В частности, при перевозке верующих организованными группами, автомобильным или железнодорожным транспортом, перевозчик должен организовать температурный скрининг всех паломников и лиц, их сопровождающих. Кроме того, вход на территорию компактного скопления паломников и мест паломничества будет разрешен при условии использования средств индивидуальной защиты.Также на Украине готовят информационные материалы для раздачи в аэропортах и в городе Умань, Центр общественного здоровья страны выделил 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок, которые уже в ближайшее время доставят в Умань, также ожидается доставка 50 тысяч экспресс-тестов для тестирования паломников.Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") - один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования - трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником - Йом-Кипур.
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украина, умань, религия
17:37 09.08.2021 (обновлено: 18:12 09.08.2021)
 

Ситуация с COVID-19 позволяет принять хасидов, заявил украинский Минздрав

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПаломники во время празднования еврейского нового года в городе Умань на Украине
Паломники во время празднования еврейского нового года в городе Умань на Украине - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация c COVID-19 на Украине позволяет принять паломников-хасидов в Умани для празднования Рош ха-Шана, Нового года по иудейскому календарю, в городе активно прививают от коронавируса работников гостинично-ресторанного бизнеса, сообщил в понедельник главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. В 2021 году дата выпадает на 6-8 сентября. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана.
"Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к этому празднованию, позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно прививаются - особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы", - цитирует Кузина пресс-служба минздрава.
По данным пресс-службы, уже наработаны специальные противоэпидемические требования для безопасного празднования Рош ха-Шана. В частности, при перевозке верующих организованными группами, автомобильным или железнодорожным транспортом, перевозчик должен организовать температурный скрининг всех паломников и лиц, их сопровождающих. Кроме того, вход на территорию компактного скопления паломников и мест паломничества будет разрешен при условии использования средств индивидуальной защиты.
Паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 10:26Религия
Около пяти тысяч хасидов уже приехали в Умань для празднования Рош ха-Шана
Также на Украине готовят информационные материалы для раздачи в аэропортах и в городе Умань, Центр общественного здоровья страны выделил 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок, которые уже в ближайшее время доставят в Умань, также ожидается доставка 50 тысяч экспресс-тестов для тестирования паломников.
Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") - один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования - трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником - Йом-Кипур.
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана) - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 12:15Религия
Выставку о хасидах откроют в музее толерантности в Москве
 
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