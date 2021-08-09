https://ria.ru/20210809/khasidy-1745086960.html

Ситуация с COVID-19 позволяет принять хасидов, заявил украинский Минздрав

Ситуация с COVID-19 позволяет принять хасидов, заявил украинский Минздрав - РИА Новости, 09.08.2021

Ситуация с COVID-19 позволяет принять хасидов, заявил украинский Минздрав

Эпидемиологическая ситуация c COVID-19 на Украине позволяет принять паломников-хасидов в Умани для празднования Рош ха-Шана, Нового года по иудейскому... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:37

2021-08-09T17:37

2021-08-09T18:12

религия

украина

умань

религия

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КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация c COVID-19 на Украине позволяет принять паломников-хасидов в Умани для празднования Рош ха-Шана, Нового года по иудейскому календарю, в городе активно прививают от коронавируса работников гостинично-ресторанного бизнеса, сообщил в понедельник главный санитарный врач страны Игорь Кузин.Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. В 2021 году дата выпадает на 6-8 сентября. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана."Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к этому празднованию, позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно прививаются - особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы", - цитирует Кузина пресс-служба минздрава.По данным пресс-службы, уже наработаны специальные противоэпидемические требования для безопасного празднования Рош ха-Шана. В частности, при перевозке верующих организованными группами, автомобильным или железнодорожным транспортом, перевозчик должен организовать температурный скрининг всех паломников и лиц, их сопровождающих. Кроме того, вход на территорию компактного скопления паломников и мест паломничества будет разрешен при условии использования средств индивидуальной защиты.Также на Украине готовят информационные материалы для раздачи в аэропортах и в городе Умань, Центр общественного здоровья страны выделил 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок, которые уже в ближайшее время доставят в Умань, также ожидается доставка 50 тысяч экспресс-тестов для тестирования паломников.Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") - один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования - трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником - Йом-Кипур.

https://ria.ru/20210806/khasidy-1744628076.html

https://ria.ru/20210311/khasidy-1600731493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, умань, религия