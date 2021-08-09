https://ria.ru/20210809/khakery-1744979897.html

Хакеры стали подменять счета заказчиков вакцин, авиабилетов и лекарств

Хакеры стали подменять счета заказчиков вакцин, авиабилетов и лекарств - РИА Новости, 09.08.2021

Хакеры стали подменять счета заказчиков вакцин, авиабилетов и лекарств

Мошенники активизировали старую схему подмены счетов на оплату для заказчиков, которые считают, что покупают вакцины, авиабилеты и лекарства, рассказал РИА... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T03:11

2021-08-09T03:11

2021-08-09T03:11

общество

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мошенники активизировали старую схему подмены счетов на оплату для заказчиков, которые считают, что покупают вакцины, авиабилеты и лекарства, рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.По его словам, так мошенники получают доступ к рабочей почте жертвы и начинают отслеживать его переписки с подрядчиками. В нужный момент они вступают в переписку и замыкают общение между контрагентами на себе, а затем подменяют реальные реквизиты оплаты счета своими.Эксперт отметил, что такая схема остается высокорезультативной для мошенников из-за желания менеджеров по продажам поскорее закрыть сделку и получить процент от продаж - в спешке они могут не обращать внимание на потенциальные признаки фишинга.В июне-июле 2020 года количество фишинговых сайтов, зарегистрированных для реализации данной схемы мошенничества, составляло почти 2,5 тысячи, а в аналогичном периоде 2021 года свыше 9 тысяч. По данным BI.ZONE, суммы хищений среди обратившихся за помощью варьируются от 40 тысяч до 450 тысяч долларов.Ранее для оценки масштабов атак эксперты компании проверили новые регистрируемые домены на предмет подобных аномалий. Более 45 тысяч из них зарегистрированы через специальный хостинг, который принимает оплату за биткоин. "На нем хакеры регистрируют фальшивые доменные имена, маскирующиеся под названия мировых брендов, среди которых разработчики вакцин Pfizer и AstraZeneka. Также мошенники успели зарегистрировать сайты, скрываясь под медицинской компанией Bayer, спортивным брендом Adidas, авиакомпанией Emirates, а также Mitsubishi, Fujifilm и Cisco", - заключил Волошин.

https://ria.ru/20210805/khakery-1744598504.html

https://ria.ru/20210804/khakery-1744295618.html

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