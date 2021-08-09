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Депутат Госдумы от Чечни прокомментировал ошибку на украинских картах Apple
Депутат Госдумы от Чечни прокомментировал ошибку на украинских картах Apple - РИА Новости, 09.08.2021
Депутат Госдумы от Чечни прокомментировал ошибку на украинских картах Apple
Депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев призвал представителей Apple исправить ошибку с названием региона на украиноязычных картах и не вводить в заблуждение... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:31
2021-08-09T19:31
технологии
apple
госдума рф
первая чеченская война (1994-1996)
северный кавказ
россия
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ГРОЗНЫЙ, 9 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев призвал представителей Apple исправить ошибку с названием региона на украиноязычных картах и не вводить в заблуждение украинский народ и общественность в целом.Чеченская республика на украиноязычных картах Apple Maps обозначена как "Чеченська Республіка Ічкерія"* (Чеченская Республика Ичкерия*)."Такие провокации – это явная демонстрация бессилия. Мы помним и знаем свою историю. Мы готовы защищать свою Родину. Но как долго на поводу у провокаторов будут идти другие? Я призываю представителей Apple эту ошибку исправить и не вводить в заблуждение украинский народ и общественность в целом", - написал депутат в своем Telegram-канале.По мнению Саралиева, Apple стала жертвой украинских провокаторов, вынудивших американского IT-гиганта совершить ошибку, втянув в кампанию по очернению России."Они вынудили американского IT-гиганта совершить ошибку и втянули ее в кампанию по очернению Российской Федерации. Очевидный умысел, с которым Чеченская Республика была обозначена в украиноязычных приложениях Apple как Ичкерия*, говорит о том, что провокаторы не гнушаются использовать любые инструменты. Беспринципность и неразборчивость этих людей оставляет в дураках уважаемые технологические компании и портит репутацию бренда в глазах всего мира", - сказал он.Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия* (1991-2000) появилась после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства Российской Федерации, была ликвидирована российской армией в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738280418.html
северный кавказ
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технологии, apple, госдума рф, первая чеченская война (1994-1996), северный кавказ, россия
19:31 09.08.2021
 
Депутат Госдумы от Чечни прокомментировал ошибку на украинских картах Apple

Депутат Госдумы Саралиев призвал Apple исправить ошибку с названием Чечни на украиноязычных картах

© МеркаторГрозный
Грозный - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Меркатор
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ГРОЗНЫЙ, 9 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев призвал представителей Apple исправить ошибку с названием региона на украиноязычных картах и не вводить в заблуждение украинский народ и общественность в целом.
Чеченская республика на украиноязычных картах Apple Maps обозначена как "Чеченська Республіка Ічкерія"* (Чеченская Республика Ичкерия*).
"Такие провокации – это явная демонстрация бессилия. Мы помним и знаем свою историю. Мы готовы защищать свою Родину. Но как долго на поводу у провокаторов будут идти другие? Я призываю представителей Apple эту ошибку исправить и не вводить в заблуждение украинский народ и общественность в целом", - написал депутат в своем Telegram-канале.
По мнению Саралиева, Apple стала жертвой украинских провокаторов, вынудивших американского IT-гиганта совершить ошибку, втянув в кампанию по очернению России.
"Они вынудили американского IT-гиганта совершить ошибку и втянули ее в кампанию по очернению Российской Федерации. Очевидный умысел, с которым Чеченская Республика была обозначена в украиноязычных приложениях Apple как Ичкерия*, говорит о том, что провокаторы не гнушаются использовать любые инструменты. Беспринципность и неразборчивость этих людей оставляет в дураках уважаемые технологические компании и портит репутацию бренда в глазах всего мира", - сказал он.
Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия* (1991-2000) появилась после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства Российской Федерации, была ликвидирована российской армией в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 17:03
Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
 
ТехнологииAppleГосдума РФПервая чеченская война (1994-1996)Северный КавказРоссия
 
 
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