https://ria.ru/20210809/kamchatka-1745002385.html

Правительство ищет поставщика СПГ на Камчатку, сообщили СМИ

Правительство ищет поставщика СПГ на Камчатку, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.08.2021

Правительство ищет поставщика СПГ на Камчатку, сообщили СМИ

Правительство РФ продолжает поиски источника поставок СПГ для газификации Камчатского края, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T10:44

2021-08-09T10:44

2021-08-09T10:44

экономика

камчатский край

александр новак

новатэк

газпром

ямал спг

владимир солодов

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство РФ продолжает поиски источника поставок СПГ для газификации Камчатского края, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака.Так, согласно протоколу, "Новатэк" отказался от поставок СПГ в регион, ссылаясь на нехватку свободных объемов на проекте "Ямал СПГ"."Теперь "Газпрому", который назначен ответственным за газификацию полуострова, придется искать объемы в собственном СПГ-портфеле. … "Газпром", как отмечают собеседники "Ъ", также не располагает свободными объемами СПГ", - пишет газета.Как уточняет издание, в "Газпроме" считают, что "Новатэк" мог бы поставлять СПГ на Камчатку с будущего проекта "Арктик СПГ 2", где пока не все объемы законтрактованы. Но "Новатэк" в принципе не хочет этого делать из-за низких тарифов на газ на Камчатке, поясняют собеседники газеты. Чтобы определить источник поставок СПГ, правительство планирует провести согласительное совещание с "Новатэком" и "Газпромом". Последнему при этом поручено составить ТЭО проекта газификации Камчатского края с использованием СПГ.Летом 2020 года глава правительства РФ Михаил Мишустин давал поручение ведомствам вместе с руководством Камчатского края, "Новатэком" и "Газпромом" представить в кабмин план обеспечения газоснабжения региона. Этот документ должен был учитывать строительство газотранспортной инфраструктуры, имея в виду планируемый комплекс перевалки СПГ "Новатэка".Позднее, в октябре, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что "Газпром" возьмет на себя основную социальную нагрузку при газификации Камчатки за счет СПГ и будет закупать его с будущего регазификационного терминала "Новатэка" в Авачинской бухте по цене экспортного нетбэка (экспортной цены за вычетом затрат на транспортировку). Еще одним вариантом указывался собственный СПГ "Газпрома".Губернатор края Владимир Солодов в январе сообщал журналистам, что схема газификации Камчатского края с учетом проекта "Новатэка" также прорабатывается.

https://ria.ru/20210806/gaz-1744674641.html

https://ria.ru/20210419/novatek-1728888679.html

камчатский край

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экономика, камчатский край, александр новак, новатэк, газпром, ямал спг, владимир солодов