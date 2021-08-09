https://ria.ru/20210809/izrail-1745056192.html

Израиль разрешил своим гражданам посещать Россию

Израиль разрешил своим гражданам посещать Россию - РИА Новости, 09.08.2021

Израиль разрешил своим гражданам посещать Россию

Минздрав Израиля исключит Россию из списка стран, на посещение которых в связи с ситуацией с коронавирусом требуется разрешение специальной комиссии, следует из РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:37

2021-08-09T16:37

2021-08-09T16:37

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 авг — РИА Новости. Минздрав Израиля исключит Россию из списка стран, на посещение которых в связи с ситуацией с коронавирусом требуется разрешение специальной комиссии, следует из опубликованных обновленных правил, вступающих в силу через неделю, при этом большинство направлений включены в так называемую "оранжевую зону", по возвращении из которых требуется недельный карантин."В список "красных" стран — с максимальным риском (по COVID), куда поездки запрещены, кроме отдельных случаев, одобренных комиссией по исключениям, входят Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция", — говорится в сообщении минздрава. Решение минздрава должна утвердить законодательная комиссия Кнессета.Подавляющее большинство зарубежных направлений, включая Россию, теперь входят в список так называемых "оранжевых" стран, по возвращении из которых необходимо пройти недельный карантин, в том числе переболевшим и привитым.Это требование не распространяется на список "желтых" стран, после посещения которых необходимо изолироваться всего на один день, включающий в себя Австрию, Австралию, Гонконг, Венгрию, Тайвань, Молдову, Новую Зеландию, Китай, Сингапур и Чехию.С начала июня минздрав Израиля ввел запрет на поездки в Россию и еще несколько стран с высоким уровнем заболеваемости COVID.Выезд израильских граждан и резидентов в эти страны был запрещен (за исключением особых случаев, утвержденных специальной комиссией). Пассажиров, не имеющихся подобных разрешений, неоднократно снимали с рейсов. У граждан перед вылетом требовали расписку о непосещении стран из "красного" списка, за нарушение этого обязательства взимался штраф.

https://ria.ru/20210716/izrail-1741527934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, кнессет израиля, новости - туризм, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19