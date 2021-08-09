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Туризм
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Израиль разрешил своим гражданам посещать Россию
Израиль разрешил своим гражданам посещать Россию - РИА Новости, 09.08.2021
Израиль разрешил своим гражданам посещать Россию
Минздрав Израиля исключит Россию из списка стран, на посещение которых в связи с ситуацией с коронавирусом требуется разрешение специальной комиссии, следует из РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:37
2021-08-09T16:37
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 авг — РИА Новости. Минздрав Израиля исключит Россию из списка стран, на посещение которых в связи с ситуацией с коронавирусом требуется разрешение специальной комиссии, следует из опубликованных обновленных правил, вступающих в силу через неделю, при этом большинство направлений включены в так называемую "оранжевую зону", по возвращении из которых требуется недельный карантин."В список "красных" стран — с максимальным риском (по COVID), куда поездки запрещены, кроме отдельных случаев, одобренных комиссией по исключениям, входят Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция", — говорится в сообщении минздрава. Решение минздрава должна утвердить законодательная комиссия Кнессета.Подавляющее большинство зарубежных направлений, включая Россию, теперь входят в список так называемых "оранжевых" стран, по возвращении из которых необходимо пройти недельный карантин, в том числе переболевшим и привитым.Это требование не распространяется на список "желтых" стран, после посещения которых необходимо изолироваться всего на один день, включающий в себя Австрию, Австралию, Гонконг, Венгрию, Тайвань, Молдову, Новую Зеландию, Китай, Сингапур и Чехию.С начала июня минздрав Израиля ввел запрет на поездки в Россию и еще несколько стран с высоким уровнем заболеваемости COVID.Выезд израильских граждан и резидентов в эти страны был запрещен (за исключением особых случаев, утвержденных специальной комиссией). Пассажиров, не имеющихся подобных разрешений, неоднократно снимали с рейсов. У граждан перед вылетом требовали расписку о непосещении стран из "красного" списка, за нарушение этого обязательства взимался штраф.
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израиль, кнессет израиля, новости - туризм, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19
16:37 09.08.2021
 
Израиль разрешил своим гражданам посещать Россию

Израиль исключит Россию из списка стран, на вылет в которые нужно разрешение из-за COVID

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Dan Balilty
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 авг — РИА Новости. Минздрав Израиля исключит Россию из списка стран, на посещение которых в связи с ситуацией с коронавирусом требуется разрешение специальной комиссии, следует из опубликованных обновленных правил, вступающих в силу через неделю, при этом большинство направлений включены в так называемую "оранжевую зону", по возвращении из которых требуется недельный карантин.
"В список "красных" стран — с максимальным риском (по COVID), куда поездки запрещены, кроме отдельных случаев, одобренных комиссией по исключениям, входят Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция", — говорится в сообщении минздрава. Решение минздрава должна утвердить законодательная комиссия Кнессета.
Подавляющее большинство зарубежных направлений, включая Россию, теперь входят в список так называемых "оранжевых" стран, по возвращении из которых необходимо пройти недельный карантин, в том числе переболевшим и привитым.
Это требование не распространяется на список "желтых" стран, после посещения которых необходимо изолироваться всего на один день, включающий в себя Австрию, Австралию, Гонконг, Венгрию, Тайвань, Молдову, Новую Зеландию, Китай, Сингапур и Чехию.
С начала июня минздрав Израиля ввел запрет на поездки в Россию и еще несколько стран с высоким уровнем заболеваемости COVID.
Выезд израильских граждан и резидентов в эти страны был запрещен (за исключением особых случаев, утвержденных специальной комиссией). Пассажиров, не имеющихся подобных разрешений, неоднократно снимали с рейсов. У граждан перед вылетом требовали расписку о непосещении стран из "красного" списка, за нарушение этого обязательства взимался штраф.
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 14:29Туризм
В Израиле сообщили, на каких условиях готовы принимать привитых туристов
 
ТуризмИзраильКнессет ИзраиляНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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