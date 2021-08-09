https://ria.ru/20210809/iphone-1744723229.html

Премьера iPhone 13: характеристики нового поколения смартфонов от Apple

Премьера iPhone 13: характеристики нового поколения смартфонов от Apple - РИА Новости, 09.08.2021

Премьера iPhone 13: характеристики нового поколения смартфонов от Apple

Корпорация Apple через месяц покажет четыре модели очередного поколения iPhone 13. Предстоящее событие сопровождается множеством инсайдов, сливов о... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T08:00

2021-08-09T08:00

2021-08-09T11:41

наука

технологии

купертино

apple

apple iphone

тим кук

foxconn

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Кирилл Каримов. Корпорация Apple через месяц покажет четыре модели очередного поколения iPhone 13. Предстоящее событие сопровождается множеством инсайдов, сливов о характеристиках и внешнем виде. Что говорят интернет-эксперты о новых смартфонах из Купертино — в материале РИА Новости.Дата выхода iPhone 13Apple, как повелось, устроит шоу на третьей неделе сентября. Прошлогодний сдвиг на две недели, как считают аналитики инвестиционной компании Wedbush, больше не повторится.Обычно компания из Купертино проводит конференции по вторникам, который в этом году выпадает на 14 сентября. Предзаказ, опять же по традиции, откроют уже в первую пятницу после презентации, то есть 17-го, а продажи начнутся через неделю — 24-го.Разнесут ли даты старта продаж разных моделей, как это было с iPhone 12, неизвестно. Такая возможность существует: в июле, обсуждая финансовые результаты, Тим Кук отметил, что компания может столкнуться с нехваткой микросхем. Более того, на темпы производства нового iPhone способны повлиять и проблемы главного партнера Apple Foxconn, китайские заводы которого пострадали от летнего наводнения.Характеристики iPhone 13Инсайдеры и сетевые информаторы раскрыли дизайн iPhone 13 задолго до презентации — внешний вид серии напоминает актуальное семейство смартфонов Apple. Но это не означает, что изменений не будет.Одно из главных отличий — уменьшенный экранный вырез. В Apple не собираются отказываться от системы Face ID, компоненты которой в нем и скрываются. Однако их удалось несколько уплотнить: "челка" впервые с 2017 года сократится, а полезная площадь дисплея увеличится. Но возвращения сканера дактилоскопии ждать не стоит — журналист Bloomberg Марк Гурман, ссылаясь на источник в компании, сообщил, что Apple полностью откажется от Touch ID в ближайшие два года.Ожидается, что Apple в новом поколении iPhone применит OLED-матрицы с высокой частотой обновления картинки. Получат 120-герцовый экран только модели с приставкой Pro. Им достанутся панели, выполненные по технологии LTPO, благодаря которой смартфоны смогут автоматически регулировать частоту обновления в соответствии с контентом.О процессоре Apple A15 Bionic известно, что прошлогодний 5-нанометровый техпроцесс сохранится — делать меньше все сложнее. Однако технология N5P значительно улучшит производительность и энергоэффективность шестиядерной платформы.В компании рассматривают возможность выпуска Pro-версии с накопителем объемом 1 Тб — пока для iPhone пределом были 512 Гб. А вот базовые 64 Гб оставят — очевидно, чтобы удержать цены на наиболее продаваемые модели.Не забудут об улучшении камер, хотя и не нарастят количество пикселей — 12-мегапиксельный сенсор в очередной раз послужит основой для всех фотодатчиков. Интересно, что внешний вид камерного блока у iPhone 13 и iPhone 13 mini несколько изменится: датчики, как уверяют источники, расположат в шахматном порядке. Базовым моделям достанутся лазерный дальномер и оптическая стабилизация, основанная на сдвиге сенсора, — пока таким набором может похвастаться лишь iPhone 12 Pro Max. "Профессиональной" линейке обещают датчики с увеличенным физическим размером, что улучшит качество снимков и видео. Но платить за это придется большим выступом модуля над корпусом.Вообще, похоже, что все iPhone 13 получатся толще предшественников. Издание ZDNet, ссылаясь на собственные источники, раскрывает емкость аккумуляторов смартфонов. Так, iPhone 13 Pro Max получит батарею на 4352 мАч (3687 у iPhone 12 Pro Max), iPhone 13 и iPhone 13 Pro — на 3095 мАч (вместо 2815 мАч), а компактный iPhone 13 mini — на 2406 мАч (было 2227).Новости об автономности на этом не заканчиваются — Apple продолжит осторожно наращивать возможности быстрой зарядки, мощность которой не превысит 25 Вт. Останется и полюбившаяся пользователям магнитная беспроводная зарядка MagSafe, но прибавится реверсивное питание от смартфона — пригодится для зарядки наушников и часов. Однако гораздо интереснее другое: в Сети появились детализированные рендеры iPhone 13 Pro, где смартфон вовсе лишен порта Lightning. Решится ли Apple на смелый эксперимент, способный вызвать даже у фанатов бренда неоднозначную реакцию, — большой вопрос. Пользователи до сих пор припоминают компании отказ от штатного блока питания прошлой осенью.Цена iPhone 13Стоимость главного продукта Apple по традиции не раскрывают. Но некоторые сведения все-таки просочились в Сеть благодаря китайским инсайдерам, связанным с розничными продажами электроники.По их данным, в КНР самый доступный iPhone 13 mini обойдется в 700 долларов (51 тысяча рублей по нынешнему курсу), а iPhone 13 Pro Max в максимальной версии — в 1600 (116 тысяч). В России цены на старте продаж будут иными: для сравнения — актуальный iPhone 12 Pro Max с накопителем 512 Гб предлагается за 134 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210806/apple-1744663330.html

https://ria.ru/20210607/ios-1736061915.html

купертино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, купертино, apple, apple iphone, тим кук, foxconn