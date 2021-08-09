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В СК рассказали подробности дела об избиении до смерти инвалида в Башкирии

В СК рассказали подробности дела об избиении до смерти инвалида в Башкирии - РИА Новости, 09.08.2021

В СК рассказали подробности дела об избиении до смерти инвалида в Башкирии

В СК по Башкирии сообщили подробности избиения до смерти инвалида, в котором обвиняют местного депутата. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T19:17

2021-08-09T19:17

2021-08-09T19:49

происшествия

мелеуз

республика башкортостан

россия

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УФА, 9 авг — РИА Новости. В СК по Башкирии сообщили подробности избиения до смерти инвалида, в котором обвиняют местного депутата.Там уточнили, что обвиняемый не признал вину, но следователи и полиция собрали доказательства причастности мужчины к преступлению.Идут допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы, заключили в СК.О гибели инвалида в Мелеузе сообщили местные СМИ. Обвинение предъявили депутату горсовета от КПРФ Александру Котелевскому. Региональное бюро партии уже исключило его, не дожидаясь результатов расследования.Накануне мужчину арестовали.

https://ria.ru/20210808/sidelka-1744919323.html

мелеуз

республика башкортостан

россия

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2021

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происшествия, мелеуз, республика башкортостан, россия