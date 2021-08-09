19:17 09.08.2021 (обновлено: 19:49 09.08.2021)
В СК рассказали подробности дела об избиении до смерти инвалида в Башкирии
СУ СК по Башкирии: обвиняемый в избиении инвалида до смерти распивал с ним спиртное
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи
УФА, 9 авг — РИА Новости. В СК по Башкирии сообщили подробности избиения до смерти инвалида, в котором обвиняют местного депутата.
"По версии следствия, в ночь на 5 августа обвиняемый распивал спиртные напитки с 38-летним потерпевшим в мастерской последнего. Во время распития между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину мастерской множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела, от полученных телесных повреждений мужчина скончался", — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что обвиняемый не признал вину, но следователи и полиция собрали доказательства причастности мужчины к преступлению.
Идут допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы, заключили в СК.
О гибели инвалида в Мелеузе сообщили местные СМИ. Обвинение предъявили депутату горсовета от КПРФ Александру Котелевскому. Региональное бюро партии уже исключило его, не дожидаясь результатов расследования.
Накануне мужчину арестовали.