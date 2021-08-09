Прокурор назвал законным решение ЦИК о снятии Грудинина с выборов
Генпрокуратура: оспариваемое решение ЦИК о снятии Павла Грудинина с выборов законно и обоснованно
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры считает законным решение Центризбиркома об исключении главы подмосковного Совхоза имени Ленина Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ.
Участники процесса высказали свое мнение по иску, тогда судья передала слово представителю Генпрокуратуры для заключения по делу.
"Полагаю, что оспариваемое решение Центральной избирательной комиссии является законным и обоснованным", - сказала она. Прокурор добавил, что Грудинин был обязан закрыть все иностранные компании и избавиться от иностранных активов перед тем, как баллотироваться в Государственную думу.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.
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КПРФ подала жалобу в Верховный суд. Согласно сообщению на портале КПРФ, решение Центризбиркома в отношении кандидата от компартии они считают "необоснованным и незаконным", нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом нижней палаты.
В жалобе КПРФ отмечается, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала. Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.