https://ria.ru/20210809/energetika-1745017602.html
Правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики
Правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики - РИА Новости, 09.08.2021
Правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики
Кабмин утвердил концепцию развития водородной энергетики, ее планируют проводить в три этапа, говорится в сообщении пресс-службы правительства. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:08
2021-08-09T12:08
2021-08-09T13:04
экономика
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Кабмин утвердил концепцию развития водородной энергетики, ее планируют проводить в три этапа, говорится в сообщении пресс-службы правительства."Первый рассчитан на ближайшие три с половиной года. Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке", — заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Следующие этапы (до 2035 и 2050 годов) нацелены на открытие крупных производств, ориентированных на экспорт, а также на серийное применение водородных технологий в разных сферах — от нефтехимии до ЖКХ.Председатель правительства отметил, что развитие энергетики такого типа позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержит экономический рост, поспособствует созданию высокотехнологичных рабочих мест.
https://ria.ru/20210720/rosatom-1742009781.html
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экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия
12:08 09.08.2021 (обновлено: 13:04 09.08.2021)
Правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики
Правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики в несколько этапов
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Кабмин утвердил концепцию развития водородной энергетики, ее планируют проводить в три этапа, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
"Первый рассчитан на ближайшие три с половиной года. Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке", — заявил премьер Михаил Мишустин
на совещании с вице-премьерами.
Следующие этапы (до 2035 и 2050 годов) нацелены на открытие крупных производств, ориентированных на экспорт, а также на серийное применение водородных технологий в разных сферах — от нефтехимии до ЖКХ.
Председатель правительства отметил, что развитие энергетики такого типа позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержит экономический рост, поспособствует созданию высокотехнологичных рабочих мест.