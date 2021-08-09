https://ria.ru/20210809/energetika-1745017602.html

Правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики

Правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики - РИА Новости, 09.08.2021

Правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики

Кабмин утвердил концепцию развития водородной энергетики, ее планируют проводить в три этапа, говорится в сообщении пресс-службы правительства. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:08

2021-08-09T12:08

2021-08-09T13:04

экономика

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Кабмин утвердил концепцию развития водородной энергетики, ее планируют проводить в три этапа, говорится в сообщении пресс-службы правительства."Первый рассчитан на ближайшие три с половиной года. Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке", — заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Следующие этапы (до 2035 и 2050 годов) нацелены на открытие крупных производств, ориентированных на экспорт, а также на серийное применение водородных технологий в разных сферах — от нефтехимии до ЖКХ.Председатель правительства отметил, что развитие энергетики такого типа позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержит экономический рост, поспособствует созданию высокотехнологичных рабочих мест.

https://ria.ru/20210720/rosatom-1742009781.html

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экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия