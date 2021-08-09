Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210809/egipet-1744997482.html
Россияне рассказали, почему решили поехать в Хургаду после долгого перерыва
Россияне рассказали, почему решили поехать в Хургаду после долгого перерыва - РИА Новости, 09.08.2021
Россияне рассказали, почему решили поехать в Хургаду после долгого перерыва
Российские туристы рассказали, почему решили поехать на египетский курорт Хургада после шестилетнего перерыва и поделились своими ожиданиями, передает... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:09
2021-08-09T18:09
туризм
египет
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/103435/66/1034356626_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_857911de39161b2a01141d7ac8d2c779.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские туристы рассказали, почему решили поехать на египетский курорт Хургада после шестилетнего перерыва и поделились своими ожиданиями, передает корреспондент РИА Новости."Нам пришлось поменять путевку на турецкий курорт из-за пожаров. Мы не испугались, но решили — зачем рисковать, ведь у нас двое детей. В первый раз летим в Египет. — рассказал Юрий из Санкт-Петербурга, который с семьей отправился из столичного аэропорта Домодедово первым рейсом на египетский курорт Хургада. — До этого в основном отдыхали в Турции и на российских курортах. Для нас главное — детей на море вывезти, и самим отдохнуть и на солнышке погреться".Екатеринбурженка Дарья также приехала в Домодедово, чтобы после восьмилетнего перерыва отправиться на отдых к Красному морю. "В седьмой раз я уже лечу в отпуск в Египет. В последний раз была на курорте в этой стране в 2013 году, а потом после того, как Ростуризм стал рекомендовать воздержаться от поездок из-за неблагоприятной обстановки, взяла паузу. Я бы душу отдала ради Красного моря. Пыталась открыть для себя отдых в разных странах, но каждый раз выбор падал на Египет. В период закрытия курортов удалось побывать и в других местах, но когда сказали, что полеты возобновили, не смогла отказаться от долгожданной встречи с Красным морем", — сказала она.Россия возобновила с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Допуски на рейсы получила авиакомпания "Россия", на борту которой будет отправлять туристов туроператор "Библио-Глобус". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начала выполнять авиакомпания Egypt Air, на крыльях которой отправляет туристов туроператор TUI Россия. В минувшую пятницу, 6 августа, Росавиация выдала еще восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты. Их можно будет использовать, когда оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах, следует из приказа и пояснений ведомства.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html
египет
шарм-эш-шейх
хургада
синайский полуостров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/103435/66/1034356626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43e5c9b45813adf5a23b020feb9b1dd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
египет, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральное агентство по туризму (ростуризм), шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, синайский полуостров, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
18:09 09.08.2021
 
Россияне рассказали, почему решили поехать в Хургаду после долгого перерыва

Россияне рассказали, почему решили поехать в Хургаду в Египте после шестилетнего перерыва

© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкКурорт Хургада
Курорт Хургада - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские туристы рассказали, почему решили поехать на египетский курорт Хургада после шестилетнего перерыва и поделились своими ожиданиями, передает корреспондент РИА Новости.
"Нам пришлось поменять путевку на турецкий курорт из-за пожаров. Мы не испугались, но решили — зачем рисковать, ведь у нас двое детей. В первый раз летим в Египет. — рассказал Юрий из Санкт-Петербурга, который с семьей отправился из столичного аэропорта Домодедово первым рейсом на египетский курорт Хургада. — До этого в основном отдыхали в Турции и на российских курортах. Для нас главное — детей на море вывезти, и самим отдохнуть и на солнышке погреться".
Екатеринбурженка Дарья также приехала в Домодедово, чтобы после восьмилетнего перерыва отправиться на отдых к Красному морю. "В седьмой раз я уже лечу в отпуск в Египет. В последний раз была на курорте в этой стране в 2013 году, а потом после того, как Ростуризм стал рекомендовать воздержаться от поездок из-за неблагоприятной обстановки, взяла паузу. Я бы душу отдала ради Красного моря. Пыталась открыть для себя отдых в разных странах, но каждый раз выбор падал на Египет. В период закрытия курортов удалось побывать и в других местах, но когда сказали, что полеты возобновили, не смогла отказаться от долгожданной встречи с Красным морем", — сказала она.
Россия возобновила с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Допуски на рейсы получила авиакомпания "Россия", на борту которой будет отправлять туристов туроператор "Библио-Глобус". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начала выполнять авиакомпания Egypt Air, на крыльях которой отправляет туристов туроператор TUI Россия.
В минувшую пятницу, 6 августа, Росавиация выдала еще восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты. Их можно будет использовать, когда оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах, следует из приказа и пояснений ведомства.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 08:00Туризм
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх открыты: каким стал отдых в Египте
 
ТуризмЕгипетДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Шарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмСинайский полуостровтуристыТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
Лента новостейМолния