https://ria.ru/20210809/egipet-1744997482.html

Россияне рассказали, почему решили поехать в Хургаду после долгого перерыва

Россияне рассказали, почему решили поехать в Хургаду после долгого перерыва - РИА Новости, 09.08.2021

Россияне рассказали, почему решили поехать в Хургаду после долгого перерыва

Российские туристы рассказали, почему решили поехать на египетский курорт Хургада после шестилетнего перерыва и поделились своими ожиданиями, передает... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T18:09

2021-08-09T18:09

2021-08-09T18:09

туризм

египет

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

шарм-эш-шейх

хургада

новости - туризм

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские туристы рассказали, почему решили поехать на египетский курорт Хургада после шестилетнего перерыва и поделились своими ожиданиями, передает корреспондент РИА Новости."Нам пришлось поменять путевку на турецкий курорт из-за пожаров. Мы не испугались, но решили — зачем рисковать, ведь у нас двое детей. В первый раз летим в Египет. — рассказал Юрий из Санкт-Петербурга, который с семьей отправился из столичного аэропорта Домодедово первым рейсом на египетский курорт Хургада. — До этого в основном отдыхали в Турции и на российских курортах. Для нас главное — детей на море вывезти, и самим отдохнуть и на солнышке погреться".Екатеринбурженка Дарья также приехала в Домодедово, чтобы после восьмилетнего перерыва отправиться на отдых к Красному морю. "В седьмой раз я уже лечу в отпуск в Египет. В последний раз была на курорте в этой стране в 2013 году, а потом после того, как Ростуризм стал рекомендовать воздержаться от поездок из-за неблагоприятной обстановки, взяла паузу. Я бы душу отдала ради Красного моря. Пыталась открыть для себя отдых в разных странах, но каждый раз выбор падал на Египет. В период закрытия курортов удалось побывать и в других местах, но когда сказали, что полеты возобновили, не смогла отказаться от долгожданной встречи с Красным морем", — сказала она.Россия возобновила с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Допуски на рейсы получила авиакомпания "Россия", на борту которой будет отправлять туристов туроператор "Библио-Глобус". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начала выполнять авиакомпания Egypt Air, на крыльях которой отправляет туристов туроператор TUI Россия. В минувшую пятницу, 6 августа, Росавиация выдала еще восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты. Их можно будет использовать, когда оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах, следует из приказа и пояснений ведомства.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html

египет

шарм-эш-шейх

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синайский полуостров

россия

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