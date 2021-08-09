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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до 13 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до 13 человек - РИА Новости, 09.08.2021
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до 13 человек
Число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области увеличилось до 13 человек, из которых 12 госпитализированы, в том числе двое в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T06:00
2021-08-09T06:00
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области увеличилось до 13 человек, из которых 12 госпитализированы, в том числе двое в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.Ранее главк МЧС сообщил, что рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин уточнил РИА Новости, что, по предварительной информации, пострадали 12 человек, детей среди них нет. По предварительным данным СК, водитель автобуса не справился с управлением, и машина съехала в кювет и перевернулась. В салоне находились два водителя и 20 пассажиров.Он отметил, что на месте аварии работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны. Обстоятельства выясняются.
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
06:00 09.08.2021
 
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до 13 человек

Число пострадавших в ДТП под Саратовом выросло до 13 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области увеличилось до 13 человек, из которых 12 госпитализированы, в том числе двое в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
Ранее главк МЧС сообщил, что рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин уточнил РИА Новости, что, по предварительной информации, пострадали 12 человек, детей среди них нет. По предварительным данным СК, водитель автобуса не справился с управлением, и машина съехала в кювет и перевернулась. В салоне находились два водителя и 20 пассажиров.
"В результате ДТП пострадали 13 человек. Два человека в тяжелом состоянии и десять - в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медучреждение. Спасатели областной службы спасения оказали медицинскую помощь водителю автобуса 1969 года рождения, от госпитализации он отказался", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте аварии работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны. Обстоятельства выясняются.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
Вчера, 20:52
В ДТП в Нижегородской области погиб мужчина
 
ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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