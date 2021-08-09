Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до 13 человек
Число пострадавших в ДТП под Саратовом выросло до 13 человек
САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области увеличилось до 13 человек, из которых 12 госпитализированы, в том числе двое в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
Ранее главк МЧС сообщил, что рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин уточнил РИА Новости, что, по предварительной информации, пострадали 12 человек, детей среди них нет. По предварительным данным СК, водитель автобуса не справился с управлением, и машина съехала в кювет и перевернулась. В салоне находились два водителя и 20 пассажиров.
"В результате ДТП пострадали 13 человек. Два человека в тяжелом состоянии и десять - в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медучреждение. Спасатели областной службы спасения оказали медицинскую помощь водителю автобуса 1969 года рождения, от госпитализации он отказался", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте аварии работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны. Обстоятельства выясняются.
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