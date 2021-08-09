https://ria.ru/20210809/dtp-1744982050.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до 13 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до 13 человек - РИА Новости, 09.08.2021

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до 13 человек

Число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области увеличилось до 13 человек, из которых 12 госпитализированы, в том числе двое в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T06:00

2021-08-09T06:00

2021-08-09T06:00

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области увеличилось до 13 человек, из которых 12 госпитализированы, в том числе двое в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.Ранее главк МЧС сообщил, что рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин уточнил РИА Новости, что, по предварительной информации, пострадали 12 человек, детей среди них нет. По предварительным данным СК, водитель автобуса не справился с управлением, и машина съехала в кювет и перевернулась. В салоне находились два водителя и 20 пассажиров.Он отметил, что на месте аварии работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны. Обстоятельства выясняются.

https://ria.ru/20210808/dtp-1744960446.html

саратовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)