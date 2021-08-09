https://ria.ru/20210809/draka-1744991889.html

В Москве задержали мужчину, устроившего драку в кафе из-за замечания

В Москве задержали мужчину, устроившего драку в кафе из-за замечания - РИА Новости, 09.08.2021

В Москве задержали мужчину, устроившего драку в кафе из-за замечания

Мужчина, устроивший драку в одном из московских кафе и поножовщину на улице, задержан, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T09:18

2021-08-09T09:18

2021-08-09T09:18

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мужчина, устроивший драку в одном из московских кафе и поножовщину на улице, задержан, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным ведомства, 26-летний мужчина, находясь в кафе на Марксистской улице, в ответ на сделанное ему замечание набросился на отдыхающих, завязалась драка. Работники общепита смогли разнять участников конфликта, однако подозреваемый догнал оппонентов на улице и несколько раз ударил одного из них ножом, после чего скрылся."При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Нижегородской улице задержали подозреваемого. В ходе расследование установлено, что ранее мужчина поругался со своей знакомой и, уходя из её квартиры, разбил все окна. Материальный ущерб составил 90 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что заведены дела по статьям "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство"."Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210806/draka-1744675392.html

https://ria.ru/20210805/makhachkala-1744598774.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)