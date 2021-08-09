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В Москве задержали мужчину, устроившего драку в кафе из-за замечания
В Москве задержали мужчину, устроившего драку в кафе из-за замечания - РИА Новости, 09.08.2021
В Москве задержали мужчину, устроившего драку в кафе из-за замечания
Мужчина, устроивший драку в одном из московских кафе и поножовщину на улице, задержан, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:18
2021-08-09T09:18
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мужчина, устроивший драку в одном из московских кафе и поножовщину на улице, задержан, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным ведомства, 26-летний мужчина, находясь в кафе на Марксистской улице, в ответ на сделанное ему замечание набросился на отдыхающих, завязалась драка. Работники общепита смогли разнять участников конфликта, однако подозреваемый догнал оппонентов на улице и несколько раз ударил одного из них ножом, после чего скрылся."При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Нижегородской улице задержали подозреваемого. В ходе расследование установлено, что ранее мужчина поругался со своей знакомой и, уходя из её квартиры, разбил все окна. Материальный ущерб составил 90 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что заведены дела по статьям "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство"."Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210806/draka-1744675392.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
09:18 09.08.2021
 
В Москве задержали мужчину, устроившего драку в кафе из-за замечания

В Москве задержали 26-летнего мужчину, устроившего драку с поножовщиной в кафе из-за замечания

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мужчина, устроивший драку в одном из московских кафе и поножовщину на улице, задержан, сообщается на сайте МВД Медиа.
По данным ведомства, 26-летний мужчина, находясь в кафе на Марксистской улице, в ответ на сделанное ему замечание набросился на отдыхающих, завязалась драка. Работники общепита смогли разнять участников конфликта, однако подозреваемый догнал оппонентов на улице и несколько раз ударил одного из них ножом, после чего скрылся.
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"При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Нижегородской улице задержали подозреваемого. В ходе расследование установлено, что ранее мужчина поругался со своей знакомой и, уходя из её квартиры, разбил все окна. Материальный ущерб составил 90 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что заведены дела по статьям "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство".
"Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
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