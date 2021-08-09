https://ria.ru/20210809/donorstvo-1744993606.html
"Ъ": в ФМБА заявили о тяжелой ситуации с запасами донорской крови в России
"Ъ": в ФМБА заявили о тяжелой ситуации с запасами донорской крови в России - РИА Новости, 09.08.2021
"Ъ": в ФМБА заявили о тяжелой ситуации с запасами донорской крови в России
На фоне пандемии и массовой иммунизации от коронавируса в России заметно снизились запасы донорской крови. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:32
2021-08-09T09:32
2021-08-09T17:46
общество
здоровье - общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728919824_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf29f9c633a8f3d67999247eed84d8e0.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На фоне пандемии и массовой иммунизации от коронавируса в России заметно снизились запасы донорской крови. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)."Вакцинация спутала все наши планы, а "светофор" неприлично красный", — заявили в ведомстве. Как уточнило СМИ, речь идет о "донорском светофоре", он отображает дефицит компонентов крови: так, красный цвет — серьезная нехватка, желтый — недостаточное количество, зеленый — наличие крови, белый — достаточные объемы запасов.Медики объяснили такую тенденцию тем, что после прививки человек получает отвод от донорства. Кроме того, лето — период отпусков, когда и так наступает "донорское затишье".По словам главного внештатного трансфузиолога ФМБА России Софии Голосовой, для больниц компонентов хватает, однако с пополнением запасов возникли очевидные сложности. Поэтому учреждения агентства теперь ведут сбор крови по субботам и приглашают постоянных доноров из своей базы. Однако ситуация остается тяжелой.Голосова добавила, что врачи не могут предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может срочно понадобиться. Специалист призвала привившихся доноров приходить в центр, как только это будет возможно.Ранее главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова рассказала о противопоказаниях для сдачи крови: среди них — ВИЧ, гепатиты и тяжелые соматические заболевания.
https://ria.ru/20210804/donorstvo-1744309696.html
https://ria.ru/20210614/donorstvo-1736904295.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728919824_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_ba2058a863f9711d91baeea844924250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
09:32 09.08.2021 (обновлено: 17:46 09.08.2021)
"Ъ": в ФМБА заявили о тяжелой ситуации с запасами донорской крови в России
"Ъ": в ФМБА заявили об угрожающем дефиците донорской крови из-за вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
На фоне пандемии и массовой иммунизации от коронавируса в России
заметно снизились запасы донорской крови. Об этом пишет газета "Коммерсантъ
" со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России).
"Вакцинация спутала все наши планы, а "светофор" неприлично красный", — заявили в ведомстве.
Как уточнило СМИ, речь идет о "донорском светофоре", он отображает дефицит компонентов крови: так, красный цвет — серьезная нехватка, желтый — недостаточное количество, зеленый — наличие крови, белый — достаточные объемы запасов.
Медики объяснили такую тенденцию тем, что после прививки человек получает отвод от донорства. Кроме того, лето — период отпусков, когда и так наступает "донорское затишье".
По словам главного внештатного трансфузиолога ФМБА России Софии Голосовой, для больниц компонентов хватает, однако с пополнением запасов возникли очевидные сложности. Поэтому учреждения агентства теперь ведут сбор крови по субботам и приглашают постоянных доноров из своей базы. Однако ситуация остается тяжелой.
Голосова добавила, что врачи не могут предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может срочно понадобиться. Специалист призвала привившихся доноров приходить в центр, как только это будет возможно.
Ранее главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова рассказала о противопоказаниях для сдачи крови: среди них — ВИЧ, гепатиты и тяжелые соматические заболевания.