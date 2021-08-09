https://ria.ru/20210809/donorstvo-1744993606.html

"Ъ": в ФМБА заявили о тяжелой ситуации с запасами донорской крови в России

"Ъ": в ФМБА заявили о тяжелой ситуации с запасами донорской крови в России - РИА Новости, 09.08.2021

"Ъ": в ФМБА заявили о тяжелой ситуации с запасами донорской крови в России

На фоне пандемии и массовой иммунизации от коронавируса в России заметно снизились запасы донорской крови. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T09:32

2021-08-09T09:32

2021-08-09T17:46

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На фоне пандемии и массовой иммунизации от коронавируса в России заметно снизились запасы донорской крови. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)."Вакцинация спутала все наши планы, а "светофор" неприлично красный", — заявили в ведомстве. Как уточнило СМИ, речь идет о "донорском светофоре", он отображает дефицит компонентов крови: так, красный цвет — серьезная нехватка, желтый — недостаточное количество, зеленый — наличие крови, белый — достаточные объемы запасов.Медики объяснили такую тенденцию тем, что после прививки человек получает отвод от донорства. Кроме того, лето — период отпусков, когда и так наступает "донорское затишье".По словам главного внештатного трансфузиолога ФМБА России Софии Голосовой, для больниц компонентов хватает, однако с пополнением запасов возникли очевидные сложности. Поэтому учреждения агентства теперь ведут сбор крови по субботам и приглашают постоянных доноров из своей базы. Однако ситуация остается тяжелой.Голосова добавила, что врачи не могут предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может срочно понадобиться. Специалист призвала привившихся доноров приходить в центр, как только это будет возможно.Ранее главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова рассказала о противопоказаниях для сдачи крови: среди них — ВИЧ, гепатиты и тяжелые соматические заболевания.

https://ria.ru/20210804/donorstvo-1744309696.html

https://ria.ru/20210614/donorstvo-1736904295.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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