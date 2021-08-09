Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/donorstvo-1744993606.html
"Ъ": в ФМБА заявили о тяжелой ситуации с запасами донорской крови в России
"Ъ": в ФМБА заявили о тяжелой ситуации с запасами донорской крови в России - РИА Новости, 09.08.2021
"Ъ": в ФМБА заявили о тяжелой ситуации с запасами донорской крови в России
На фоне пандемии и массовой иммунизации от коронавируса в России заметно снизились запасы донорской крови. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:32
2021-08-09T17:46
общество
здоровье - общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728919824_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf29f9c633a8f3d67999247eed84d8e0.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На фоне пандемии и массовой иммунизации от коронавируса в России заметно снизились запасы донорской крови. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)."Вакцинация спутала все наши планы, а "светофор" неприлично красный", — заявили в ведомстве. Как уточнило СМИ, речь идет о "донорском светофоре", он отображает дефицит компонентов крови: так, красный цвет — серьезная нехватка, желтый — недостаточное количество, зеленый — наличие крови, белый — достаточные объемы запасов.Медики объяснили такую тенденцию тем, что после прививки человек получает отвод от донорства. Кроме того, лето — период отпусков, когда и так наступает "донорское затишье".По словам главного внештатного трансфузиолога ФМБА России Софии Голосовой, для больниц компонентов хватает, однако с пополнением запасов возникли очевидные сложности. Поэтому учреждения агентства теперь ведут сбор крови по субботам и приглашают постоянных доноров из своей базы. Однако ситуация остается тяжелой.Голосова добавила, что врачи не могут предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может срочно понадобиться. Специалист призвала привившихся доноров приходить в центр, как только это будет возможно.Ранее главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова рассказала о противопоказаниях для сдачи крови: среди них — ВИЧ, гепатиты и тяжелые соматические заболевания.
https://ria.ru/20210804/donorstvo-1744309696.html
https://ria.ru/20210614/donorstvo-1736904295.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728919824_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_ba2058a863f9711d91baeea844924250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
09:32 09.08.2021 (обновлено: 17:46 09.08.2021)
 
"Ъ": в ФМБА заявили о тяжелой ситуации с запасами донорской крови в России

"Ъ": в ФМБА заявили об угрожающем дефиците донорской крови из-за вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДоноры во время сдачи крови в клиническом центре крови
Доноры во время сдачи крови в клиническом центре крови - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На фоне пандемии и массовой иммунизации от коронавируса в России заметно снизились запасы донорской крови. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России).
"Вакцинация спутала все наши планы, а "светофор" неприлично красный", — заявили в ведомстве.
Как уточнило СМИ, речь идет о "донорском светофоре", он отображает дефицит компонентов крови: так, красный цвет — серьезная нехватка, желтый — недостаточное количество, зеленый — наличие крови, белый — достаточные объемы запасов.
Медики объяснили такую тенденцию тем, что после прививки человек получает отвод от донорства. Кроме того, лето — период отпусков, когда и так наступает "донорское затишье".
Забор крови у донора - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 12:06
Главврач Центра крови рассказала о противопоказаниях для донорства
По словам главного внештатного трансфузиолога ФМБА России Софии Голосовой, для больниц компонентов хватает, однако с пополнением запасов возникли очевидные сложности. Поэтому учреждения агентства теперь ведут сбор крови по субботам и приглашают постоянных доноров из своей базы. Однако ситуация остается тяжелой.
Голосова добавила, что врачи не могут предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может срочно понадобиться. Специалист призвала привившихся доноров приходить в центр, как только это будет возможно.
Ранее главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова рассказала о противопоказаниях для сдачи крови: среди них — ВИЧ, гепатиты и тяжелые соматические заболевания.
Донорство крови: противопоказания, подготовка и дальнейшие шаги
14 июня, 08:00Инфографика
Донорство крови: противопоказания, подготовка и дальнейшие шаги
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
Лента новостейМолния