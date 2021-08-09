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В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки - РИА Новости, 09.08.2021
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:04
2021-08-09T12:04
2021-08-09T12:04
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о четырёх нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило три раза", - сказал журналистам в понедельник представитель ведомства.По его словам, при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие.
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Представитель ДНР в СЦКК: силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки