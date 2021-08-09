https://ria.ru/20210809/detsad-1745123509.html

Под Петербургом завели уголовное дело после нападения на детсад

Под Петербургом завели уголовное дело после нападения на детсад - РИА Новости, 09.08.2021

Под Петербургом завели уголовное дело после нападения на детсад

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который незаконно проник на территорию частного детского сада в городе Кудрово... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T23:33

2021-08-09T23:33

2021-08-09T23:33

происшествия

арест

нападение на детсад в ленинградской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который незаконно проник на территорию частного детского сада в городе Кудрово в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Ранее сообщалось, что в понедельник около 17.00 сотрудники полиции задержали в Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя Петербурга. Он подозревается в том, что днем в понедельник незаконно проник на территорию детского сада. После того как мужчину обнаружила охрана дошкольного учреждения, он скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет."Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, незаконно проникшего на территорию детского сада… Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ", - говорится в сообщении.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция искала неизвестного, который пытался с ножом пройти на территорию детского сада в Кудрово.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, арест, нападение на детсад в ленинградской области