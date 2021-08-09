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Под Петербургом завели уголовное дело после нападения на детсад
Под Петербургом завели уголовное дело после нападения на детсад - РИА Новости, 09.08.2021
Под Петербургом завели уголовное дело после нападения на детсад
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который незаконно проник на территорию частного детского сада в городе Кудрово... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T23:33
2021-08-09T23:33
происшествия
арест
нападение на детсад в ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который незаконно проник на территорию частного детского сада в городе Кудрово в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Ранее сообщалось, что в понедельник около 17.00 сотрудники полиции задержали в Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя Петербурга. Он подозревается в том, что днем в понедельник незаконно проник на территорию детского сада. После того как мужчину обнаружила охрана дошкольного учреждения, он скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет."Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, незаконно проникшего на территорию детского сада… Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ", - говорится в сообщении.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция искала неизвестного, который пытался с ножом пройти на территорию детского сада в Кудрово.
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происшествия, арест, нападение на детсад в ленинградской области
23:33 09.08.2021
 
Под Петербургом завели уголовное дело после нападения на детсад

В городе Кудрово под Петербургом возбудили уголовного дело после незаконного проникновения в детсад

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который незаконно проник на территорию частного детского сада в городе Кудрово в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что в понедельник около 17.00 сотрудники полиции задержали в Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя Петербурга. Он подозревается в том, что днем в понедельник незаконно проник на территорию детского сада. После того как мужчину обнаружила охрана дошкольного учреждения, он скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет.
"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, незаконно проникшего на территорию детского сада… Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ", - говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция искала неизвестного, который пытался с ножом пройти на территорию детского сада в Кудрово.
 
ПроисшествияАрестНападение на детсад в Ленинградской области
 
 
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