Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/deti-1745123730.html
Из больниц в Туапсе выписали 26 отравившихся в поезде детей
Из больниц в Туапсе выписали 26 отравившихся в поезде детей - РИА Новости, 09.08.2021
Из больниц в Туапсе выписали 26 отравившихся в поезде детей
Первая группа из 36 детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер, выписана из больниц Туапсе и отправилась отдыхать, сообщают в пресс-службе РЖД. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T23:37
2021-08-09T23:37
происшествия
апшеронск
краснодарский край
ржд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
адлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39667/02/396670216_0:105:3184:1896_1920x0_80_0_0_13eb6785550d6389a3577a53b96c4064.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первая группа из 36 детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер, выписана из больниц Туапсе и отправилась отдыхать, сообщают в пресс-службе РЖД.По данным оперштаба Краснодарского края, утром 9 августа был госпитализирован 91 ребенок, отравившийся в поезде мурманск-Адлер. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. Расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей."Сегодня из лечебных учреждений Туапсе выписаны и направлены в оздоровительные лагеря 36 детей, следовавших поездом №226/225 из Мурманска в Адлер. Перевозка выздоровевших детей организована к местам отдыха специализированными детскими автобусами", - сообщают в компании.Уточняется, что медики будут сопровождать их в поездке и продолжат наблюдение за ними в лагерях.Дети были госпитализированы 7 августа в лечебные учреждения Краснодарского края (Белореченска, Апшеронска и Туапсе). Во вторник планируется выписать ребят из лечебных учреждений Белореченска и Апшеронска. Сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает, сообщили в РЖД.
https://ria.ru/20210809/obysk-1745043812.html
https://ria.ru/20210807/deti-1744878191.html
апшеронск
краснодарский край
адлер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39667/02/396670216_259:0:2926:2000_1920x0_80_0_0_22d457375375e91a2ef32610f2b40611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, апшеронск, краснодарский край, ржд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, адлер
23:37 09.08.2021
 
Из больниц в Туапсе выписали 26 отравившихся в поезде детей

РЖД: первую группу из 36 детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер, выписали из больниц в Туапсе

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Туапсе
Город Туапсе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первая группа из 36 детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер, выписана из больниц Туапсе и отправилась отдыхать, сообщают в пресс-службе РЖД.
По данным оперштаба Краснодарского края, утром 9 августа был госпитализирован 91 ребенок, отравившийся в поезде мурманск-Адлер. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. Расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 14:01
У поставщиков продуктов провели обыски после отравления детей в поезде
"Сегодня из лечебных учреждений Туапсе выписаны и направлены в оздоровительные лагеря 36 детей, следовавших поездом №226/225 из Мурманска в Адлер. Перевозка выздоровевших детей организована к местам отдыха специализированными детскими автобусами", - сообщают в компании.
Уточняется, что медики будут сопровождать их в поездке и продолжат наблюдение за ними в лагерях.
Дети были госпитализированы 7 августа в лечебные учреждения Краснодарского края (Белореченска, Апшеронска и Туапсе). Во вторник планируется выписать ребят из лечебных учреждений Белореченска и Апшеронска. Сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает, сообщили в РЖД.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 23:02
Попова взяла под контроль ситуацию с заболевшими в поезде детьми
 
ПроисшествияАпшеронскКраснодарский крайРЖДФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАдлер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
02:29Белорусская ассоциация гимнастики объяснила оскорбление России
Лента новостейМолния