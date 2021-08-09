https://ria.ru/20210809/deti-1745123730.html

Из больниц в Туапсе выписали 26 отравившихся в поезде детей

Из больниц в Туапсе выписали 26 отравившихся в поезде детей - РИА Новости, 09.08.2021

Из больниц в Туапсе выписали 26 отравившихся в поезде детей

Первая группа из 36 детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер, выписана из больниц Туапсе и отправилась отдыхать, сообщают в пресс-службе РЖД. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T23:37

2021-08-09T23:37

2021-08-09T23:37

происшествия

апшеронск

краснодарский край

ржд

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

адлер

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первая группа из 36 детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер, выписана из больниц Туапсе и отправилась отдыхать, сообщают в пресс-службе РЖД.По данным оперштаба Краснодарского края, утром 9 августа был госпитализирован 91 ребенок, отравившийся в поезде мурманск-Адлер. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. Расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей."Сегодня из лечебных учреждений Туапсе выписаны и направлены в оздоровительные лагеря 36 детей, следовавших поездом №226/225 из Мурманска в Адлер. Перевозка выздоровевших детей организована к местам отдыха специализированными детскими автобусами", - сообщают в компании.Уточняется, что медики будут сопровождать их в поездке и продолжат наблюдение за ними в лагерях.Дети были госпитализированы 7 августа в лечебные учреждения Краснодарского края (Белореченска, Апшеронска и Туапсе). Во вторник планируется выписать ребят из лечебных учреждений Белореченска и Апшеронска. Сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает, сообщили в РЖД.

https://ria.ru/20210809/obysk-1745043812.html

https://ria.ru/20210807/deti-1744878191.html

апшеронск

краснодарский край

адлер

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происшествия, апшеронск, краснодарский край, ржд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, адлер