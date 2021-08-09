11:01 09.08.2021 (обновлено: 12:59 09.08.2021)
Рогозин: кандидатов в топ-менеджеры "Роскосмоса" проверяют на полиграфе
Глава "Роскосмоса" Рогозин ввел проверку на детекторе лжи для кандидатов в топ-менеджеры
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Для кандидатов в руководство "Роскосмоса" и его предприятий ввели обязательную проверку на детекторе лжи, чтобы предотвратить коррупцию в ракетно-космической отрасли, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
В своем фейсбуке он отметил, что эта мера заработала с лета 2020 года.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", речь идет о "заместителях генерального директора и других сотрудниках".
В июне 2018 года Рогозин после прихода на должность главы госкорпорации пообещал, что в ней не будет места бездельникам, интриганам и тем, кто "путает свою шерсть" с государственной.
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В мае 2019 года газета "Коммерсантъ" сообщила о бегстве за границу главы Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрия Яскина: он отправился туда под предлогом служебной поездки и затем прислал в Россию заявление на увольнение. Издание отмечало, что экс-гендиректор, имевший доступ к секретной информации, мог скрываться от разбирательств из-за хищений и вывода бюджетных средств. Как рассказали тогда РИА Новости в "Роскосмосе", документ об уходе компания получила еще в апреле.
После этого в июне 2019 года стало известно, что Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства госкорпорации, допущенных к секретным данным.
Известно о нескольких случаях коррупционных скандалов с руководителями предприятий "Роскосмоса": бывшими руководителями РКК "Энергия" Виталием Лопотой и Владимиром Солнцевым, экс-главой РКЦ "Прогресс" Александром Кирилиным и его коллегой из НПО Лавочкина Сергеем Лемешевским, возглавлявшим НПО "Техномаш" Дмитрием Пановым и рядом бывших топ-менеджеров Центра Хруничева.
Кроме того, хищения выявили и при постройке первой очереди космодрома Восточный.
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