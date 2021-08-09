https://ria.ru/20210809/detektor-1745003912.html

Рогозин: кандидатов в топ-менеджеры "Роскосмоса" проверяют на полиграфе

Рогозин: кандидатов в топ-менеджеры "Роскосмоса" проверяют на полиграфе - РИА Новости, 09.08.2021

Рогозин: кандидатов в топ-менеджеры "Роскосмоса" проверяют на полиграфе

Для кандидатов в руководство "Роскосмоса" и его предприятий ввели обязательную проверку на детекторе лжи, чтобы предотвратить коррупцию в ракетно-космической... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:01

2021-08-09T11:01

2021-08-09T12:59

общество

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/49737/57/497375787_0:420:1314:1159_1920x0_80_0_0_d4050be590a51785eaddbf60a90e9a5a.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Для кандидатов в руководство "Роскосмоса" и его предприятий ввели обязательную проверку на детекторе лжи, чтобы предотвратить коррупцию в ракетно-космической отрасли, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.В своем фейсбуке он отметил, что эта мера заработала с лета 2020 года.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", речь идет о "заместителях генерального директора и других сотрудниках".В июне 2018 года Рогозин после прихода на должность главы госкорпорации пообещал, что в ней не будет места бездельникам, интриганам и тем, кто "путает свою шерсть" с государственной.В мае 2019 года газета "Коммерсантъ" сообщила о бегстве за границу главы Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрия Яскина: он отправился туда под предлогом служебной поездки и затем прислал в Россию заявление на увольнение. Издание отмечало, что экс-гендиректор, имевший доступ к секретной информации, мог скрываться от разбирательств из-за хищений и вывода бюджетных средств. Как рассказали тогда РИА Новости в "Роскосмосе", документ об уходе компания получила еще в апреле.После этого в июне 2019 года стало известно, что Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства госкорпорации, допущенных к секретным данным.Известно о нескольких случаях коррупционных скандалов с руководителями предприятий "Роскосмоса": бывшими руководителями РКК "Энергия" Виталием Лопотой и Владимиром Солнцевым, экс-главой РКЦ "Прогресс" Александром Кирилиным и его коллегой из НПО Лавочкина Сергеем Лемешевским, возглавлявшим НПО "Техномаш" Дмитрием Пановым и рядом бывших топ-менеджеров Центра Хруничева. Кроме того, хищения выявили и при постройке первой очереди космодрома Восточный.

https://ria.ru/20210806/rogozin-1744779657.html

https://ria.ru/20210719/rogozin-1741826845.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия