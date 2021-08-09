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Башкирского депутата, подозреваемого в избиении инвалида, исключили из КПРФ

Башкирского депутата, подозреваемого в избиении инвалида, исключили из КПРФ - РИА Новости, 09.08.2021

Башкирского депутата, подозреваемого в избиении инвалида, исключили из КПРФ

Депутата горсовета башкирского Мелеуза от КПРФ Александра Котелевского, подозреваемого в избиении до смерти инвалида, исключили из партии, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:30

2021-08-09T13:30

2021-08-09T17:49

происшествия

мелеуз

кпрф

республика башкортостан

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УФА, 9 авг - РИА Новости. Депутата горсовета башкирского Мелеуза от КПРФ Александра Котелевского, подозреваемого в избиении до смерти инвалида, исключили из партии, сообщили РИА Новости в региональном отделении КПРФ.Ранее СУСК РФ по Башкирии сообщало, что суд арестовал подозреваемого в избиении человека, который впоследствии скончался. Ему предъявлено обвинение. В Telegram-каналах и местных СМИ появилась информация о гибели инвалида в городе Мелеуз, в его смерти якобы подозревают депутата горсовета от КПРФ."Депутата Александра Котелевского решением бюро регионального отделения КПРФ исключили из партии, не дожидаясь окончания расследования", - сообщили РИА Новости в региональном отделении партии в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

https://ria.ru/20210803/manyak-1744175135.html

мелеуз

республика башкортостан

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происшествия, мелеуз, кпрф, республика башкортостан