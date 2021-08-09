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Башкирского депутата, подозреваемого в избиении инвалида, исключили из КПРФ
Башкирского депутата, подозреваемого в избиении инвалида, исключили из КПРФ - РИА Новости, 09.08.2021
Башкирского депутата, подозреваемого в избиении инвалида, исключили из КПРФ
Депутата горсовета башкирского Мелеуза от КПРФ Александра Котелевского, подозреваемого в избиении до смерти инвалида, исключили из партии, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:30
2021-08-09T17:49
происшествия
мелеуз
кпрф
республика башкортостан
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УФА, 9 авг - РИА Новости. Депутата горсовета башкирского Мелеуза от КПРФ Александра Котелевского, подозреваемого в избиении до смерти инвалида, исключили из партии, сообщили РИА Новости в региональном отделении КПРФ.Ранее СУСК РФ по Башкирии сообщало, что суд арестовал подозреваемого в избиении человека, который впоследствии скончался. Ему предъявлено обвинение. В Telegram-каналах и местных СМИ появилась информация о гибели инвалида в городе Мелеуз, в его смерти якобы подозревают депутата горсовета от КПРФ."Депутата Александра Котелевского решением бюро регионального отделения КПРФ исключили из партии, не дожидаясь окончания расследования", - сообщили РИА Новости в региональном отделении партии в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.
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мелеуз
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происшествия, мелеуз, кпрф, республика башкортостан
13:30 09.08.2021 (обновлено: 17:49 09.08.2021)
 
Башкирского депутата, подозреваемого в избиении инвалида, исключили из КПРФ

КПРФ: башкирского депутата, подозреваемого в избиении инвалида до смерти, исключили из партии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники ХVIII Съезда КПРФ в Московской области
Участники ХVIII Съезда КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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УФА, 9 авг - РИА Новости. Депутата горсовета башкирского Мелеуза от КПРФ Александра Котелевского, подозреваемого в избиении до смерти инвалида, исключили из партии, сообщили РИА Новости в региональном отделении КПРФ.
Ранее СУСК РФ по Башкирии сообщало, что суд арестовал подозреваемого в избиении человека, который впоследствии скончался. Ему предъявлено обвинение. В Telegram-каналах и местных СМИ появилась информация о гибели инвалида в городе Мелеуз, в его смерти якобы подозревают депутата горсовета от КПРФ.
"Депутата Александра Котелевского решением бюро регионального отделения КПРФ исключили из партии, не дожидаясь окончания расследования", - сообщили РИА Новости в региональном отделении партии в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия
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ПроисшествияМелеузКПРФРеспублика Башкортостан
 
 
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