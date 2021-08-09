20:29 09.08.2021 (обновлено: 21:10 09.08.2021)
США предсказали "головную боль" из-за Су-75
WSJ: новый российский самолет Су-75 доставит "головную боль" США
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия поборется с США в воздухе и на геополитической арене с помощью нового легкого тактического самолета Су-75 Checkmate, пишет The Wall Street Journal.
"Checkmate может стать вторым в мире однодвигательным истребителем, оснащенным самыми совершенными технологиями уклонения от радаров", — говорится в статье.
В качестве его единственного конкурента автор назвал разработанный корпорацией Lockheed Martin F-35 — самый мощный самолет на вооружении Соединенных Штатов. В публикации отмечается, что американский истребитель пользуется спросом в мире и обеспечивает не только доход от оружейного экспорта, но и способствует достижению дипломатических целей Вашингтона.
"Checkmate, как следует из его названия ("Шах и мат". — Прим. ред.), имеет цель оспорить стратегическое влияние США", — говорится в статье.
В Москве при этом утверждают, что это коммерческий проект. Так, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов призвал не искать геополитического подтекста в российском проекте.
"Настоящая причина намного проще — машины данного класса действительно высоко востребованы на мировом рынке военной техники", — сказал он.
Чемезов подчеркнул, что Су-75 будет интересен странам, которые не могут себе позволить купить F-35 за 120 миллионов долларов. По предварительным данным, за российский самолет попросят 30 миллионов долларов.
При этом автор статьи заявил, что пока реализация проекта Checkmate упирается в отсутствие финансирования для запуска самолета в производство, хотя глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в конце июля сообщил, что Су-75 будут собирать на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые показали на Московском международном авиакосмическом салоне. Самолет рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки.
При ориентировочной цене в 25-30 миллионов долларов Checkmate станет главным конкурентом французским Rafale, шведским Gripen и американским F-35, которые стоят в два-три раза дороже. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.