https://ria.ru/20210809/checkmate-1745112641.html

США предсказали "головную боль" из-за Су-75

США предсказали "головную боль" из-за Су-75 - РИА Новости, 09.08.2021

США предсказали "головную боль" из-за Су-75

Россия поборется с США в воздухе и на геополитической арене с помощью нового легкого тактического самолета Су-75 Checkmate, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T20:29

2021-08-09T20:29

2021-08-09T21:10

новое оружие россии

технологии

сша

сергей чемезов

lockheed martin

f-35

ростех

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия поборется с США в воздухе и на геополитической арене с помощью нового легкого тактического самолета Су-75 Checkmate, пишет The Wall Street Journal.В качестве его единственного конкурента автор назвал разработанный корпорацией Lockheed Martin F-35 — самый мощный самолет на вооружении Соединенных Штатов. В публикации отмечается, что американский истребитель пользуется спросом в мире и обеспечивает не только доход от оружейного экспорта, но и способствует достижению дипломатических целей Вашингтона.Автор подчеркнул, что Россия намерена продвигать Су-75 в странах, сотрудничающих с США в сфере обороны, — ОАЭ, Аргентине, Индии и Вьетнаме.В Москве при этом утверждают, что это коммерческий проект. Так, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов призвал не искать геополитического подтекста в российском проекте."Настоящая причина намного проще — машины данного класса действительно высоко востребованы на мировом рынке военной техники", — сказал он.Чемезов подчеркнул, что Су-75 будет интересен странам, которые не могут себе позволить купить F-35 за 120 миллионов долларов. По предварительным данным, за российский самолет попросят 30 миллионов долларов.При этом автор статьи заявил, что пока реализация проекта Checkmate упирается в отсутствие финансирования для запуска самолета в производство, хотя глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в конце июля сообщил, что Су-75 будут собирать на заводе в Комсомольске-на-Амуре.Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые показали на Московском международном авиакосмическом салоне. Самолет рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки.При ориентировочной цене в 25-30 миллионов долларов Checkmate станет главным конкурентом французским Rafale, шведским Gripen и американским F-35, которые стоят в два-три раза дороже. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/su-75-1742444661.html

https://ria.ru/20210722/istrebitel-1742416202.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, сша, сергей чемезов, lockheed martin , f-35, ростех, россия