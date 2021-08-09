https://ria.ru/20210809/chechnya-1744997049.html
На украиноязычных картах Apple Чечню обозначили как "Республику Ичкерию"*
На украиноязычных картах Apple Чечню обозначили как "Республику Ичкерию"* - РИА Новости, 09.08.2021
На украиноязычных картах Apple Чечню обозначили как "Республику Ичкерию"*
Чеченская республика на украиноязычных картах Apple Maps обозначена как "Чеченська Республіка Ічкерія"* ("Чеченская Республика Ичкерия"* — террористическая... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T10:06
2021-08-09T10:06
2021-08-09T12:52
политика
украина
apple
первая чеченская война (1994-1996)
вторая чеченская война (1999-2009)
чеченская республика (чечня)
северный кавказ
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Чеченская республика на украиноязычных картах Apple Maps обозначена как "Чеченська Республіка Ічкерія"* ("Чеченская Республика Ичкерия"* — террористическая организация, запрещена в Российской Федерации), передает корреспондент РИА Новости.При использовании карт Apple Maps на русском языке данный российский регион обозначен правильно как Чечня, однако, если перевести iPhone на украинский язык, официальное приложение Apple указывает, что этот субъект Российской Федерации называется "Чеченська Республіка Ічкерія"*.РИА Новости пока не удалось получить комментарий российского представительства Apple.Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия* (1991-2000) появилась после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства Российской Федерации, была ликвидирована российской армией в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738280418.html
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политика, украина, apple, первая чеченская война (1994-1996), вторая чеченская война (1999-2009), чеченская республика (чечня), северный кавказ, россия
10:06 09.08.2021 (обновлено: 12:52 09.08.2021)
На украиноязычных картах Apple Чечню обозначили как "Республику Ичкерию"*
На украиноязычных картах Apple перевели "Чеченская Республика" как "Чеченська Республіка Ічкерія"*