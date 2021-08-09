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Клип Брежневой об измене набрал более трех миллионов просмотров
Клип Брежневой об измене набрал более трех миллионов просмотров - РИА Новости, 09.08.2021
Клип Брежневой об измене набрал более трех миллионов просмотров
Клип Веры Брежневой "Розовый дым" набрал на YouTube более трех миллионов просмотров. Его премьера состоялась второго августа. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:20
2021-08-09T13:20
2021-08-09T13:20
шоубиз
вера брежнева
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Клип Веры Брежневой "Розовый дым" набрал на YouTube более трех миллионов просмотров. Его премьера состоялась второго августа. "Многим хочется узнать больше о моей личной жизни. Посмаковать подробности, обсудить, сравнить. Но на данный момент все, что кто-либо о ней знает, — это слухи, предположения и догадки. Даже есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я…" — писала в личном микроблоге о ролике певица. Героиня Брежневой в клипе подозревает своего возлюбленного в измене. Режиссер видео — Алан Бадоев. "В этом клипе, вместе с Верой и Константином мы создавали портрет внутри жизненной и знакомкой многим истории. Мы привыкли видеть Веру как мисс безупречность, богиню добра и любви, но в новой истории перед нами предстает вполне земная девушка из плоти и крови, ее душа унижена, а мир вокруг превращается в паранойю… Это новая роль для Веры и, на мой взгляд, она исполнила ее блистательно", — делился в своем Instagram-аккаунте Бадоев.Недавно Вера Брежнева объяснила, почему решила отказаться от соцсетей.
https://ria.ru/20210512/brezhneva-1731936557.html
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вера брежнева