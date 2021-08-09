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Власти Северной Осетии назвали причину ЧП с кислородной станцией в больнице
Власти Северной Осетии назвали причину ЧП с кислородной станцией в больнице - РИА Новости, 09.08.2021
Власти Северной Осетии назвали причину ЧП с кислородной станцией в больнице
Причиной аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа стал порыв трубы под землей, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, который находится РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T20:10
2021-08-09T20:10
2021-08-09T20:22
происшествия
владикавказ
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
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ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Причиной аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа стал порыв трубы под землей, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, который находится на месте ЧП.Ранее власти сообщили о том, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов."Получил доклад о том, что произошла авария на кислородной станции, перебои с кислородом, фактически произошел порыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода", - сказал Меняйло.
владикавказ
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, владикавказ, республика северная осетия - алания, сергей меняйло
20:10 09.08.2021 (обновлено: 20:22 09.08.2021)
Власти Северной Осетии назвали причину ЧП с кислородной станцией в больнице
Врио главы Северной Осетии Меняйло: причиной ЧП в больнице во Владикавказе стал прорыв трубы