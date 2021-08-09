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Власти Северной Осетии назвали причину ЧП с кислородной станцией в больнице

Власти Северной Осетии назвали причину ЧП с кислородной станцией в больнице - РИА Новости, 09.08.2021

Власти Северной Осетии назвали причину ЧП с кислородной станцией в больнице

Причиной аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа стал порыв трубы под землей, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, который находится РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T20:10

2021-08-09T20:10

2021-08-09T20:22

происшествия

владикавказ

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

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ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Причиной аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа стал порыв трубы под землей, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, который находится на месте ЧП.Ранее власти сообщили о том, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов."Получил доклад о том, что произошла авария на кислородной станции, перебои с кислородом, фактически произошел порыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода", - сказал Меняйло.

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ, республика северная осетия - алания, сергей меняйло