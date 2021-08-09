https://ria.ru/20210809/benzin-1745050352.html

В Москве цены на бензин и дизтопливо ускорили рост

В Москве цены на бензин и дизтопливо ускорили рост - РИА Новости, 09.08.2021

В Москве цены на бензин и дизтопливо ускорили рост

Цены на бензин и дизельное топливо в Москве за неделю с 2 по 9 августа увеличились на 11-16 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98, следует из... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:29

2021-08-09T14:29

2021-08-09T19:56

экономика

инфляция

shell

аи-95

москва

газпром нефть

татнефть

аи-92

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Цены на бензин и дизельное топливо в Москве за неделю с 2 по 9 августа увеличились на 11-16 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).Неделей ранее, за период 26 июля по 2 августа, цены выросли на 5-15 копеек.По данным ассоциации, бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 11 копеек - до 45,92 рубля за литр, Аи-95 - на 11 копеек, до 50,90 рубля. Сильнее всего выросла цена Аи-98 - на 16 копеек, до 58 рублей за литр. Средняя цена дизельного топлива составила 49,88 рубля, увеличившись за неделю на 6 копеек.Рост цен на бензин за отчетный период зафиксирован в столице на АЗС "Татнефти", "Газпром нефти", на заправках "Транс-АЗС", "Лукойла", Shell, ЕКА, а также "НефтьМагистрали". При этом на АЗС "НефтьМагистрали" дешевел дизель, а на заправках Shell - бензин Аи-92.Цены на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля, но затем снова набирал темп.

https://ria.ru/20210806/neft-1744778246.html

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экономика, инфляция, shell, аи-95, москва, газпром нефть, татнефть, аи-92, аи-98, цены на нефть