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В Москве цены на бензин и дизтопливо ускорили рост
В Москве цены на бензин и дизтопливо ускорили рост - РИА Новости, 09.08.2021
В Москве цены на бензин и дизтопливо ускорили рост
Цены на бензин и дизельное топливо в Москве за неделю с 2 по 9 августа увеличились на 11-16 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98, следует из... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:29
2021-08-09T19:56
экономика
инфляция
shell
аи-95
москва
газпром нефть
татнефть
аи-92
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Цены на бензин и дизельное топливо в Москве за неделю с 2 по 9 августа увеличились на 11-16 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).Неделей ранее, за период 26 июля по 2 августа, цены выросли на 5-15 копеек.По данным ассоциации, бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 11 копеек - до 45,92 рубля за литр, Аи-95 - на 11 копеек, до 50,90 рубля. Сильнее всего выросла цена Аи-98 - на 16 копеек, до 58 рублей за литр. Средняя цена дизельного топлива составила 49,88 рубля, увеличившись за неделю на 6 копеек.Рост цен на бензин за отчетный период зафиксирован в столице на АЗС "Татнефти", "Газпром нефти", на заправках "Транс-АЗС", "Лукойла", Shell, ЕКА, а также "НефтьМагистрали". При этом на АЗС "НефтьМагистрали" дешевел дизель, а на заправках Shell - бензин Аи-92.Цены на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля, но затем снова набирал темп.
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экономика, инфляция, shell, аи-95, москва, газпром нефть, татнефть, аи-92, аи-98, цены на нефть
14:29 09.08.2021 (обновлено: 19:56 09.08.2021)
 
В Москве цены на бензин и дизтопливо ускорили рост

Московская топливная ассоциация сообщила о резком росте цен на бензин и дизтопливо в столице

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобили возле автозаправочной станции "Газпромнефть" в Москве
Автомобили возле автозаправочной станции Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Цены на бензин и дизельное топливо в Москве за неделю с 2 по 9 августа увеличились на 11-16 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Неделей ранее, за период 26 июля по 2 августа, цены выросли на 5-15 копеек.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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Цены на нефть упали на семь процентов
По данным ассоциации, бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 11 копеек - до 45,92 рубля за литр, Аи-95 - на 11 копеек, до 50,90 рубля. Сильнее всего выросла цена Аи-98 - на 16 копеек, до 58 рублей за литр. Средняя цена дизельного топлива составила 49,88 рубля, увеличившись за неделю на 6 копеек.
Рост цен на бензин за отчетный период зафиксирован в столице на АЗС "Татнефти", "Газпром нефти", на заправках "Транс-АЗС", "Лукойла", Shell, ЕКА, а также "НефтьМагистрали". При этом на АЗС "НефтьМагистрали" дешевел дизель, а на заправках Shell - бензин Аи-92.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 09:00
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Цены на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля, но затем снова набирал темп.
 
ЭкономикаИнфляцияShellАИ-95МоскваГазпром нефтьТатнефтьАИ-92АИ-98Цены на нефть
 
 
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