https://ria.ru/20210809/bashkiriya-1745026945.html

В Башкирии задержали подозреваемого в поджоге пяти участков леса

В Башкирии задержали подозреваемого в поджоге пяти участков леса - РИА Новости, 09.08.2021

В Башкирии задержали подозреваемого в поджоге пяти участков леса

Правоохранители задержали подозреваемого в пяти поджогах леса в Башкирии, где несколько дней в южных районах тушат лесные пожары, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:49

2021-08-09T12:49

2021-08-09T15:39

происшествия

республика башкортостан

природные пожары в россии

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УФА, 9 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в пяти поджогах леса в Башкирии, где несколько дней в южных районах тушат лесные пожары, сообщает ГУМЧС по региону.По данным ведомства, на утро 9 августа в регионе продолжают действовать 26 очагов природных пожаров на общей площади 1919,7 гектара. "Из них локализовано 13 очагов на общей площади 1529,89 гектара. За прошедшие сутки совместными усилиями удалось ликвидировать пять пожаров, в том числе крупный пожар в Хайбуллинском районе на площади 192,8 гектара", - говорится в сообщении.По результатам проверки сообщений по фактам лесных пожаров установлено, что всего с начала года в 38% случаев их причиной стало неосторожное обращение с огнем, в 35% - грозовые разряды, в том числе "сухие грозы". Также в 5% случаев причина пожаров - умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений."В настоящее время в наиболее сильно пострадавших районах - в Хайбуллинском и Бурзянском - органами дознания также выявляются признаки возникновения лесных пожаров в результате поджогов. По одному из таких случаев совместно с сотрудниками полиции задержан подозреваемый, который совершил поджоги в пяти разных очагах. Проводятся необходимые следственные действия, будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщает ГУМЧС по Башкирии.В ведомстве уточняют, что на ликвидации лесных пожаров работает 1481 человек и 198 единиц техники, привлечено много волонтеров. Угроза населенным пунктам отсутствует."В полицию Хайбуллинского района доставлен 37-летний местный житель. Мужчина подозревается в поджоге травы в поле. Материалы по данному факту будут направлены в управление МЧС РФ по РБ. Сам мужчина задержан полицией в административном порядке за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает пресс-служба МВД по республике.

https://ria.ru/20210804/pozhar-1744298366.html

https://ria.ru/20210808/pozhary-1744970506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика башкортостан, природные пожары в россии