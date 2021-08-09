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https://ria.ru/20210809/babariko-1745053498.html
Лукашенко раскрыл подробности разговора Бабарико с сыном в бане
Лукашенко раскрыл подробности разговора Бабарико с сыном в бане - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко раскрыл подробности разговора Бабарико с сыном в бане
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что, будучи под следствием, бывший глава Белгазпромбанка и экс-претендент на высший государственный пост... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:47
2021-08-09T14:47
в мире
белоруссия
турция
минск
александр лукашенко
виктор бабарико
белгазпромбанк
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что, будучи под следствием, бывший глава Белгазпромбанка и экс-претендент на высший государственный пост Виктор Бабарико со своим сыном Эдуардом в бане обсуждали, сколько денег вернуть государству.Десятого октября 2020 года Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, задержанными во время и после президентских выборов и с тех пор содержавшимися под стражей в следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы поправок в конституцию. После встречи для ее участников была организована баня. На встрече среди прочих присутствовали Бабарико и его сын."Бабарико задал мне вопрос: "А мне вот, … (хочу выйти – ред.) на свободу". Я говорю: "Виктор, я не кровожадный, я не против. Верни все, что наворовал". Еще ряд ему условий, абсолютно выполнимых (поставил – ред.). Слушайте, не дай Бог в колонии, как он сейчас там истопником … работает… Я знаю эти условия. Значит, поехали в баню… Он обсуждает с сыном: "Надо думать, как отсюда вырваться". Сын ему говорит, Эдуард: "Папа, надо деньги отдавать"… И он начал с ним обсуждать, сколько надо вернуть денег наворованных – там 10 миллионов, 20 миллионов. Я читаю и думаю: Боже мой. Ты одной ногой в тюрьме… Ладно в СМИ пишут, но он знает, и следователи знают, сколько ты украл и что ты натворил. Он обсуждает, сколько вернуть, а сколько не вернуть. И они не договорились в этот вечер в бане", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.Как отметил Лукашенко, теперь ему предлагают отпустить из СИЗО Бабарико-младшего. "Пусть возвращает все, что есть, и с Богом едет в Турцию в свои особняки, которые он там построил", - сказал глава государства.Шестого июля Верховный суд приговорил Виктора Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Бывшего банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит, он вступил в силу сразу. Однако адвокаты Бабарико заявляли о намерении обжаловать его в порядке надзора и добиваться отмены.Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Фигурантами дела являлись восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе банка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.Бабарико свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году.
https://ria.ru/20210803/babariko-1744128399.html
https://ria.ru/20210706/frantsiya-1740165535.html
https://ria.ru/20210329/babariko-1603253907.html
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в мире, белоруссия, турция, минск, александр лукашенко, виктор бабарико, белгазпромбанк
14:47 09.08.2021
 
Лукашенко раскрыл подробности разговора Бабарико с сыном в бане

Президент Белоруссии Лукашенко: Бабарико с сыном в бане решали, сколько денег вернуть государству

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Oksana ManchukВиктор Бабарико в суде
Виктор Бабарико в суде - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Oksana Manchuk
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что, будучи под следствием, бывший глава Белгазпромбанка и экс-претендент на высший государственный пост Виктор Бабарико со своим сыном Эдуардом в бане обсуждали, сколько денег вернуть государству.
Десятого октября 2020 года Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, задержанными во время и после президентских выборов и с тех пор содержавшимися под стражей в следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы поправок в конституцию. После встречи для ее участников была организована баня. На встрече среди прочих присутствовали Бабарико и его сын.
Виктор Бабарико в суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 11:47
Адвокат рассказала, чем Бабарико занимается в колонии
"Бабарико задал мне вопрос: "А мне вот, … (хочу выйти – ред.) на свободу". Я говорю: "Виктор, я не кровожадный, я не против. Верни все, что наворовал". Еще ряд ему условий, абсолютно выполнимых (поставил – ред.). Слушайте, не дай Бог в колонии, как он сейчас там истопником … работает… Я знаю эти условия. Значит, поехали в баню… Он обсуждает с сыном: "Надо думать, как отсюда вырваться". Сын ему говорит, Эдуард: "Папа, надо деньги отдавать"… И он начал с ним обсуждать, сколько надо вернуть денег наворованных – там 10 миллионов, 20 миллионов. Я читаю и думаю: Боже мой. Ты одной ногой в тюрьме… Ладно в СМИ пишут, но он знает, и следователи знают, сколько ты украл и что ты натворил. Он обсуждает, сколько вернуть, а сколько не вернуть. И они не договорились в этот вечер в бане", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.
Как отметил Лукашенко, теперь ему предлагают отпустить из СИЗО Бабарико-младшего. "Пусть возвращает все, что есть, и с Богом едет в Турцию в свои особняки, которые он там построил", - сказал глава государства.
Виктор Бабарико в суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 19:34
МИД Франции назвал приговор Бабарико проявлением репрессивной политики
Шестого июля Верховный суд приговорил Виктора Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Бывшего банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит, он вступил в силу сразу. Однако адвокаты Бабарико заявляли о намерении обжаловать его в порядке надзора и добиваться отмены.
Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Фигурантами дела являлись восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе банка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.
Бабарико свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году.
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 10:33
Бабарико из СИЗО в Белоруссии объявил о создании партии "Вместе"
 
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