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Названа возможная причина опрокидывания автобуса в Саратовской области
Названа возможная причина опрокидывания автобуса в Саратовской области - РИА Новости, 09.08.2021
Названа возможная причина опрокидывания автобуса в Саратовской области
Водитель рейсового автобуса, опрокинувшегося в кювет в Саратовской области, объяснил данную ситуацию выбежавшим на трассу диким животным, сообщил... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:03
2021-08-09T14:03
2021-08-09T14:03
происшествия
саратов
саратовская область
калининск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, опрокинувшегося в кювет в Саратовской области, объяснил данную ситуацию выбежавшим на трассу диким животным, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин.Ранее в понедельник региональный главк МЧС сообщил, что рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. По предварительным данным СК, водитель не справился с управлением и опрокинул в кювет автобус, в салоне которого находились двое водителей и 20 пассажиров. По данным властей региона, из 12 пострадавших, доставленных в больницу, госпитализация потребовалась только шестерым, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело."По словам водителя, не справился с управлением он якобы из-за выбежавшего под колеса дикого животного. Известно, что автобус принадлежит ИП Гусейнов. Министерству транспорта и дорожного хозяйства (региона) поручил изучить деятельность перевозчика", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20210809/sportkar-1744998473.html
саратов
саратовская область
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происшествия, саратов, саратовская область, калининск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Названа возможная причина опрокидывания автобуса в Саратовской области
Саратовский вице-губернатор Бусаргин: автобус на трассе Р-22 мог опрокинуться из-за животного