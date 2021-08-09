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Названа возможная причина опрокидывания автобуса в Саратовской области
Названа возможная причина опрокидывания автобуса в Саратовской области - РИА Новости, 09.08.2021
Названа возможная причина опрокидывания автобуса в Саратовской области
Водитель рейсового автобуса, опрокинувшегося в кювет в Саратовской области, объяснил данную ситуацию выбежавшим на трассу диким животным, сообщил... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:03
2021-08-09T14:03
происшествия
саратов
саратовская область
калининск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, опрокинувшегося в кювет в Саратовской области, объяснил данную ситуацию выбежавшим на трассу диким животным, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин.Ранее в понедельник региональный главк МЧС сообщил, что рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. По предварительным данным СК, водитель не справился с управлением и опрокинул в кювет автобус, в салоне которого находились двое водителей и 20 пассажиров. По данным властей региона, из 12 пострадавших, доставленных в больницу, госпитализация потребовалась только шестерым, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело."По словам водителя, не справился с управлением он якобы из-за выбежавшего под колеса дикого животного. Известно, что автобус принадлежит ИП Гусейнов. Министерству транспорта и дорожного хозяйства (региона) поручил изучить деятельность перевозчика", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
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саратов
саратовская область
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происшествия, саратов, саратовская область, калининск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
14:03 09.08.2021
 
Названа возможная причина опрокидывания автобуса в Саратовской области

Саратовский вице-губернатор Бусаргин: автобус на трассе Р-22 мог опрокинуться из-за животного

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, опрокинувшегося в кювет в Саратовской области, объяснил данную ситуацию выбежавшим на трассу диким животным, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин.
Ранее в понедельник региональный главк МЧС сообщил, что рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. По предварительным данным СК, водитель не справился с управлением и опрокинул в кювет автобус, в салоне которого находились двое водителей и 20 пассажиров. По данным властей региона, из 12 пострадавших, доставленных в больницу, госпитализация потребовалась только шестерым, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.
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"По словам водителя, не справился с управлением он якобы из-за выбежавшего под колеса дикого животного. Известно, что автобус принадлежит ИП Гусейнов. Министерству транспорта и дорожного хозяйства (региона) поручил изучить деятельность перевозчика", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьКалининскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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