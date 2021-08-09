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Названа возможная причина опрокидывания автобуса в Саратовской области

Названа возможная причина опрокидывания автобуса в Саратовской области - РИА Новости, 09.08.2021

Названа возможная причина опрокидывания автобуса в Саратовской области

Водитель рейсового автобуса, опрокинувшегося в кювет в Саратовской области, объяснил данную ситуацию выбежавшим на трассу диким животным, сообщил... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:03

2021-08-09T14:03

2021-08-09T14:03

происшествия

саратов

саратовская область

калининск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, опрокинувшегося в кювет в Саратовской области, объяснил данную ситуацию выбежавшим на трассу диким животным, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин.Ранее в понедельник региональный главк МЧС сообщил, что рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. По предварительным данным СК, водитель не справился с управлением и опрокинул в кювет автобус, в салоне которого находились двое водителей и 20 пассажиров. По данным властей региона, из 12 пострадавших, доставленных в больницу, госпитализация потребовалась только шестерым, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело."По словам водителя, не справился с управлением он якобы из-за выбежавшего под колеса дикого животного. Известно, что автобус принадлежит ИП Гусейнов. Министерству транспорта и дорожного хозяйства (региона) поручил изучить деятельность перевозчика", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20210809/sportkar-1744998473.html

саратов

саратовская область

калининск

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происшествия, саратов, саратовская область, калининск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)