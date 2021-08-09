Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/armeniya-1745111318.html
В Ереване не исключили силового решения проблемы на границе с Азербайджаном
В Ереване не исключили силового решения проблемы на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 09.08.2021
В Ереване не исключили силового решения проблемы на границе с Азербайджаном
Министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече в понедельник с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что если ситуация на армяно-азербайджанской границе... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T20:12
2021-08-09T20:12
граница
армения
азербайджан
владимир путин
одкб
минобороны армении
минобороны азербайджана
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581303850_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_64bf9aba4c1eb405c910b9383113d867.jpg
ЕРЕВАН, 9 авг – РИА Новости. Министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече в понедельник с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что если ситуация на армяно-азербайджанской границе не получит мирного разрешения, Ереван оставляет за собой право прибегнуть к силе, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства.В ходе состоявшейся в Ереване встречи Карапетян заявил, что армянская сторона ожидала визита генсека ОДКБ еще в мае, "в достаточно напряженный для Армении период, но, к сожалению, визит не состоялся". По словам министра, сегодня границе сложилась стабильная тяжелая ситуация."В мае азербайджанские ВС с двух направлений вторглись на территорию Армении. Это нас очень беспокоит. Мы - сторонники мира. В любом случае мы не хотим напряженности на наших границах. В то же время мы не готовы мириться с действиями, которые могут привести к нарушению госграницы Армении. Мы будем решительно защищать свои территории. Мы, конечно, стремимся решить вопрос мирным путем, демонстрируя свое миролюбие. В то же время наше терпение также не безгранично. При отсутствии мирного урегулирования ситуации на наших границах, мы оставляем за собой право решить вопрос с применением силы", - цитирует пресс-служба слова Карапетяна.По данным пресс-службы, министр обороны выразил сожаление, что "механизмы принятия решений и реагирования на кризисные ситуации в ОДКБ не соответствуют современным требованиям развития оперативной обстановки". Он также проинформировал генсека о концептуальных подходах предстоящего председательства Армении в ОДКБ, подчеркнув, что одним из приоритетов армянской стороны будет повышение эффективности и совершенствование организации.В свою очередь Зась сообщил министру обороны Армении, что на 15 сентября в Душанбе намечены совместные заседания Советов министров иностранных дел, министров обороны, и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, а 16 сентября – сессия Совета коллективной безопасности, во время которого председательство в Организации перейдет к Армении, сообщили в пресс-службе.Двадцать восьмого июля возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Занимавший тогда пост и.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области".
https://ria.ru/20210807/azerbaydzhan-1744817007.html
https://ria.ru/20210807/armeniya-1744873050.html
армения
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581303850_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_e80f8885ef8a7077d340ee1620df48cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
граница, армения, азербайджан, владимир путин, одкб, минобороны армении, минобороны азербайджана, никол пашинян, россия
20:12 09.08.2021
 
В Ереване не исключили силового решения проблемы на границе с Азербайджаном

Министр обороны Армении Карапетян не исключил силового решения проблемы на границе с Азербайджаном

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 авг – РИА Новости. Министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече в понедельник с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что если ситуация на армяно-азербайджанской границе не получит мирного разрешения, Ереван оставляет за собой право прибегнуть к силе, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства.
В ходе состоявшейся в Ереване встречи Карапетян заявил, что армянская сторона ожидала визита генсека ОДКБ еще в мае, "в достаточно напряженный для Армении период, но, к сожалению, визит не состоялся". По словам министра, сегодня границе сложилась стабильная тяжелая ситуация.
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 12:33
Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах на границе с Арменией
"В мае азербайджанские ВС с двух направлений вторглись на территорию Армении. Это нас очень беспокоит. Мы - сторонники мира. В любом случае мы не хотим напряженности на наших границах. В то же время мы не готовы мириться с действиями, которые могут привести к нарушению госграницы Армении. Мы будем решительно защищать свои территории. Мы, конечно, стремимся решить вопрос мирным путем, демонстрируя свое миролюбие. В то же время наше терпение также не безгранично. При отсутствии мирного урегулирования ситуации на наших границах, мы оставляем за собой право решить вопрос с применением силы", - цитирует пресс-служба слова Карапетяна.
По данным пресс-службы, министр обороны выразил сожаление, что "механизмы принятия решений и реагирования на кризисные ситуации в ОДКБ не соответствуют современным требованиям развития оперативной обстановки". Он также проинформировал генсека о концептуальных подходах предстоящего председательства Армении в ОДКБ, подчеркнув, что одним из приоритетов армянской стороны будет повышение эффективности и совершенствование организации.
В свою очередь Зась сообщил министру обороны Армении, что на 15 сентября в Душанбе намечены совместные заседания Советов министров иностранных дел, министров обороны, и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, а 16 сентября – сессия Совета коллективной безопасности, во время которого председательство в Организации перейдет к Армении, сообщили в пресс-службе.
Армянский военный - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 21:30
Армянским военным приказали пресекать все попытки проникновения в страну
Двадцать восьмого июля возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Занимавший тогда пост и.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области".
 
ГраницаАрменияАзербайджанВладимир ПутинОДКБМинобороны АрменииМинобороны АзербайджанаНикол ПашинянРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
02:29Белорусская ассоциация гимнастики объяснила оскорбление России
Лента новостейМолния