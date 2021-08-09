https://ria.ru/20210809/armeniya-1745111318.html

В Ереване не исключили силового решения проблемы на границе с Азербайджаном

В Ереване не исключили силового решения проблемы на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 09.08.2021

В Ереване не исключили силового решения проблемы на границе с Азербайджаном

Министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече в понедельник с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что если ситуация на армяно-азербайджанской границе... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T20:12

2021-08-09T20:12

2021-08-09T20:12

граница

армения

азербайджан

владимир путин

одкб

минобороны армении

минобороны азербайджана

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 9 авг – РИА Новости. Министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече в понедельник с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что если ситуация на армяно-азербайджанской границе не получит мирного разрешения, Ереван оставляет за собой право прибегнуть к силе, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства.В ходе состоявшейся в Ереване встречи Карапетян заявил, что армянская сторона ожидала визита генсека ОДКБ еще в мае, "в достаточно напряженный для Армении период, но, к сожалению, визит не состоялся". По словам министра, сегодня границе сложилась стабильная тяжелая ситуация."В мае азербайджанские ВС с двух направлений вторглись на территорию Армении. Это нас очень беспокоит. Мы - сторонники мира. В любом случае мы не хотим напряженности на наших границах. В то же время мы не готовы мириться с действиями, которые могут привести к нарушению госграницы Армении. Мы будем решительно защищать свои территории. Мы, конечно, стремимся решить вопрос мирным путем, демонстрируя свое миролюбие. В то же время наше терпение также не безгранично. При отсутствии мирного урегулирования ситуации на наших границах, мы оставляем за собой право решить вопрос с применением силы", - цитирует пресс-служба слова Карапетяна.По данным пресс-службы, министр обороны выразил сожаление, что "механизмы принятия решений и реагирования на кризисные ситуации в ОДКБ не соответствуют современным требованиям развития оперативной обстановки". Он также проинформировал генсека о концептуальных подходах предстоящего председательства Армении в ОДКБ, подчеркнув, что одним из приоритетов армянской стороны будет повышение эффективности и совершенствование организации.В свою очередь Зась сообщил министру обороны Армении, что на 15 сентября в Душанбе намечены совместные заседания Советов министров иностранных дел, министров обороны, и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, а 16 сентября – сессия Совета коллективной безопасности, во время которого председательство в Организации перейдет к Армении, сообщили в пресс-службе.Двадцать восьмого июля возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Занимавший тогда пост и.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области".

https://ria.ru/20210807/azerbaydzhan-1744817007.html

https://ria.ru/20210807/armeniya-1744873050.html

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граница, армения, азербайджан, владимир путин, одкб, минобороны армении, минобороны азербайджана, никол пашинян, россия