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Суд оставил главу челябинского отделения ПФР под арестом
Суд оставил главу челябинского отделения ПФР под арестом - РИА Новости, 09.08.2021
Суд оставил главу челябинского отделения ПФР под арестом
Челябинский областной суд в понедельник оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю регионального отделения Пенсионного фонда... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:00
2021-08-09T09:00
2021-08-09T09:01
происшествия
челябинск
челябинский областной суд
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 авг – РИА Новости. Челябинский областной суд в понедельник оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю регионального отделения Пенсионного фонда России Виктору Чернобровину, обвиняемому в получении взятки, сообщила пресс-служба облсуда.Как сообщало СУСК, руководителю регионального отделения Пенсионного фонда России предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, подозреваемый получил взятки в размере более 26 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.Тракторозаводский районный суд Челябинск 23 июля избрал Чернобровину меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца."Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебный материал в отношении Виктора Чернобровина, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска, которым Чернобровину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, то есть до 22 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.В апелляционной жалобе обвиняемый и его адвокат настаивали на отмене постановления районного суда, уточняется в сообщении. В судебном заседании сторона защиты, делая акцент на неудовлетворительное состояние здоровья Чернобровина, а также на то, что скрываться от следствия он не собирается, просила заменить избранную меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест или залог в размере до 7,5 миллиона рублей, добавляется в сообщении.Постановление вступило в законную силу, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20210806/vzyatka-1744639043.html
https://ria.ru/20210805/gosokhotnadzor-1744565552.html
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происшествия, челябинск, челябинский областной суд, россия
09:00 09.08.2021 (обновлено: 09:01 09.08.2021)
Суд оставил главу челябинского отделения ПФР под арестом
Главу челябинского отделения ПФР Чернобровина, обвиняемого в получении взятки, оставили под арестом
ЧЕЛЯБИНСК, 9 авг – РИА Новости. Челябинский областной суд
в понедельник оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю регионального отделения Пенсионного фонда России Виктору Чернобровину, обвиняемому в получении взятки, сообщила пресс-служба облсуда.
Как сообщало СУСК, руководителю регионального отделения Пенсионного фонда России
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, подозреваемый получил взятки в размере более 26 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.
Тракторозаводский районный суд Челябинск
23 июля избрал Чернобровину меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.
"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебный материал в отношении Виктора Чернобровина, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска, которым Чернобровину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, то есть до 22 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
В апелляционной жалобе обвиняемый и его адвокат настаивали на отмене постановления районного суда, уточняется в сообщении. В судебном заседании сторона защиты, делая акцент на неудовлетворительное состояние здоровья Чернобровина, а также на то, что скрываться от следствия он не собирается, просила заменить избранную меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест или залог в размере до 7,5 миллиона рублей, добавляется в сообщении.
Постановление вступило в законную силу, поясняет пресс-служба.