https://ria.ru/20210809/arest-1744990270.html

Суд оставил главу челябинского отделения ПФР под арестом

Суд оставил главу челябинского отделения ПФР под арестом - РИА Новости, 09.08.2021

Суд оставил главу челябинского отделения ПФР под арестом

Челябинский областной суд в понедельник оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю регионального отделения Пенсионного фонда... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T09:00

2021-08-09T09:00

2021-08-09T09:01

происшествия

челябинск

челябинский областной суд

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 авг – РИА Новости. Челябинский областной суд в понедельник оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю регионального отделения Пенсионного фонда России Виктору Чернобровину, обвиняемому в получении взятки, сообщила пресс-служба облсуда.Как сообщало СУСК, руководителю регионального отделения Пенсионного фонда России предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, подозреваемый получил взятки в размере более 26 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.Тракторозаводский районный суд Челябинск 23 июля избрал Чернобровину меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца."Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебный материал в отношении Виктора Чернобровина, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска, которым Чернобровину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, то есть до 22 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.В апелляционной жалобе обвиняемый и его адвокат настаивали на отмене постановления районного суда, уточняется в сообщении. В судебном заседании сторона защиты, делая акцент на неудовлетворительное состояние здоровья Чернобровина, а также на то, что скрываться от следствия он не собирается, просила заменить избранную меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест или залог в размере до 7,5 миллиона рублей, добавляется в сообщении.Постановление вступило в законную силу, поясняет пресс-служба.

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