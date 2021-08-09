https://ria.ru/20210809/apple-1745041603.html

Пользователи испугались новой функции iPhone

Пользователи испугались новой функции iPhone - РИА Новости, 09.08.2021

Пользователи испугались новой функции iPhone

Новую технологию Apple, которая предусматривает поиск запрещенных фото на iPhone и iPad, назвали подрывом принципов конфиденциальности. Открытое письмо... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:49

2021-08-09T13:49

2021-08-09T14:54

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Новую технологию Apple, которая предусматривает поиск запрещенных фото на iPhone и iPad, назвали подрывом принципов конфиденциальности. Открытое письмо обеспокоенных пользователей и организаций появилось в Сети.Его авторы считают, что корпорация создает угрозу собственной системе защиты персональных данных, которой много лет славилась платформа iOS. Алгоритмы криптографии, заявленные в функции сканирования iCloud и iMessage, могут использовать и для других целей: среди опасений называется государственная цензура, которая получит в руки инструмент контроля над контентом и сообщениями пользователей в реальном времени.Более пяти тысяч подписавших письмо, включая правозащитные организации, потребовали от американского технологического гиганта отменить развертывание системы.Впервые о технологии Apple сканирования фотографий на пользовательском устройстве стало известно в начале августа. В компании считают, что мера поможет в борьбе с сексуальным насилием над детьми. В США нововведение заработает после большого осеннего обновления iOS и iPadOS.

https://ria.ru/20210806/apple-1744663330.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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