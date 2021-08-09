https://ria.ru/20210809/apple-1745041603.html
Пользователи испугались новой функции iPhone
Пользователи испугались новой функции iPhone - РИА Новости, 09.08.2021
Пользователи испугались новой функции iPhone
Новую технологию Apple, которая предусматривает поиск запрещенных фото на iPhone и iPad, назвали подрывом принципов конфиденциальности. Открытое письмо... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:49
2021-08-09T13:49
2021-08-09T14:54
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Новую технологию Apple, которая предусматривает поиск запрещенных фото на iPhone и iPad, назвали подрывом принципов конфиденциальности. Открытое письмо обеспокоенных пользователей и организаций появилось в Сети.Его авторы считают, что корпорация создает угрозу собственной системе защиты персональных данных, которой много лет славилась платформа iOS. Алгоритмы криптографии, заявленные в функции сканирования iCloud и iMessage, могут использовать и для других целей: среди опасений называется государственная цензура, которая получит в руки инструмент контроля над контентом и сообщениями пользователей в реальном времени.Более пяти тысяч подписавших письмо, включая правозащитные организации, потребовали от американского технологического гиганта отменить развертывание системы.Впервые о технологии Apple сканирования фотографий на пользовательском устройстве стало известно в начале августа. В компании считают, что мера поможет в борьбе с сексуальным насилием над детьми. В США нововведение заработает после большого осеннего обновления iOS и iPadOS.
https://ria.ru/20210806/apple-1744663330.html
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технологии, apple, apple ios, apple ipad, apple iphone
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Новую технологию Apple, которая предусматривает поиск запрещенных фото на iPhone и iPad, назвали подрывом принципов конфиденциальности. Открытое письмо обеспокоенных пользователей и организаций появилось
в Сети.
Его авторы считают, что корпорация создает угрозу собственной системе защиты персональных данных, которой много лет славилась платформа iOS. Алгоритмы криптографии, заявленные в функции сканирования iCloud и iMessage, могут использовать и для других целей: среди опасений называется государственная цензура, которая получит в руки инструмент контроля над контентом и сообщениями пользователей в реальном времени.
Более пяти тысяч подписавших письмо, включая правозащитные организации, потребовали от американского технологического гиганта отменить развертывание системы.
Впервые о технологии Apple сканирования фотографий на пользовательском устройстве стало известно в начале августа. В компании считают, что мера поможет в борьбе с сексуальным насилием над детьми. В США нововведение заработает после большого осеннего обновления iOS и iPadOS.