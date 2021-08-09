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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210809/apl-1744980430.html
Источник: ВМФ в 2021 году получит сразу три АПЛ
Источник: ВМФ в 2021 году получит сразу три АПЛ - РИА Новости, 09.08.2021
Источник: ВМФ в 2021 году получит сразу три АПЛ
Военно-морской флот России получит до конца 2021 года сразу три атомные подводные лодки (АПЛ), сообщил РИА Новости источник в кораблестроительной отрасли. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T03:26
2021-08-09T03:43
новое оружие россии
безопасность
вмф рф
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Военно-морской флот России получит до конца 2021 года сразу три атомные подводные лодки (АПЛ), сообщил РИА Новости источник в кораблестроительной отрасли.Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил 30 июля, что предприятие до конца этого года планирует сдать три подводные лодки, не уточнив какие именно.Как пояснил собеседник агентства, речь идет о стратегической подлодке "Князь Олег" (проект 955А, "Борей-А"), многоцелевой "Новосибирск" (проект 885М, "Ясень-М") и носителе беспилотных "Посейдонов" "Белгород" (проект 09852).По его словам, "Князя Олега" передадут флоту в сентябре этого года, а "Новосибирск" сдадут в декабре.Источник в военно-промышленном комплексе сообщил в апреле, что "Белгород" завершит испытания к сентябрю этого года, лодка проходит этап испытаний, на ней запущен реактор.Сегодня Россия эксплуатирует в общей сложности четыре подводные лодки проекта 955 "Борей"/955А "Борей-А", еще несколько субмарин этого типа находятся на различных стадиях строительства. У каждой из них в арсенале 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Первую субмарину проекта 885М "Казань" флот получил 7 мая 2021 года. До этого в состав ВМФ вошел крейсер "Северодвинск", построенный по изначальному проекту "Ясень". Следующая подводная лодка (первая серийная) "Новосибирск" была спущена на воду в конце 2019 года.Атомные подводные крейсеры "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую такие подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж". Как сообщал РИА Новости Рахманов, их передадут флоту на рубеже 2027-2028 годов.Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан специально для системы "Посейдон".О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
https://radiosputnik.ria.ru/20210805/podlodka-1744574063.html
https://ria.ru/20210609/opaseniya-1736288901.html
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безопасность, вмф рф, россия
03:26 09.08.2021 (обновлено: 03:43 09.08.2021)
 
Источник: ВМФ в 2021 году получит сразу три АПЛ

Источник сообщил, что ВМФ в 2021 году получит сразу три атомные подводные лодки

© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955А - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Олег Кулешов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Военно-морской флот России получит до конца 2021 года сразу три атомные подводные лодки (АПЛ), сообщил РИА Новости источник в кораблестроительной отрасли.
Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил 30 июля, что предприятие до конца этого года планирует сдать три подводные лодки, не уточнив какие именно.
Как пояснил собеседник агентства, речь идет о стратегической подлодке "Князь Олег" (проект 955А, "Борей-А"), многоцелевой "Новосибирск" (проект 885М, "Ясень-М") и носителе беспилотных "Посейдонов" "Белгород" (проект 09852).
По его словам, "Князя Олега" передадут флоту в сентябре этого года, а "Новосибирск" сдадут в декабре.
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Источник в военно-промышленном комплексе сообщил в апреле, что "Белгород" завершит испытания к сентябрю этого года, лодка проходит этап испытаний, на ней запущен реактор.
Сегодня Россия эксплуатирует в общей сложности четыре подводные лодки проекта 955 "Борей"/955А "Борей-А", еще несколько субмарин этого типа находятся на различных стадиях строительства. У каждой из них в арсенале 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".
Первую субмарину проекта 885М "Казань" флот получил 7 мая 2021 года. До этого в состав ВМФ вошел крейсер "Северодвинск", построенный по изначальному проекту "Ясень". Следующая подводная лодка (первая серийная) "Новосибирск" была спущена на воду в конце 2019 года.
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Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан специально для системы "Посейдон".
О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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