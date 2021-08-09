https://ria.ru/20210809/apl-1744980430.html

Источник: ВМФ в 2021 году получит сразу три АПЛ

Источник: ВМФ в 2021 году получит сразу три АПЛ - РИА Новости, 09.08.2021

Источник: ВМФ в 2021 году получит сразу три АПЛ

Военно-морской флот России получит до конца 2021 года сразу три атомные подводные лодки (АПЛ), сообщил РИА Новости источник в кораблестроительной отрасли. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T03:26

2021-08-09T03:26

2021-08-09T03:43

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Военно-морской флот России получит до конца 2021 года сразу три атомные подводные лодки (АПЛ), сообщил РИА Новости источник в кораблестроительной отрасли.Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил 30 июля, что предприятие до конца этого года планирует сдать три подводные лодки, не уточнив какие именно.Как пояснил собеседник агентства, речь идет о стратегической подлодке "Князь Олег" (проект 955А, "Борей-А"), многоцелевой "Новосибирск" (проект 885М, "Ясень-М") и носителе беспилотных "Посейдонов" "Белгород" (проект 09852).По его словам, "Князя Олега" передадут флоту в сентябре этого года, а "Новосибирск" сдадут в декабре.Источник в военно-промышленном комплексе сообщил в апреле, что "Белгород" завершит испытания к сентябрю этого года, лодка проходит этап испытаний, на ней запущен реактор.Сегодня Россия эксплуатирует в общей сложности четыре подводные лодки проекта 955 "Борей"/955А "Борей-А", еще несколько субмарин этого типа находятся на различных стадиях строительства. У каждой из них в арсенале 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Первую субмарину проекта 885М "Казань" флот получил 7 мая 2021 года. До этого в состав ВМФ вошел крейсер "Северодвинск", построенный по изначальному проекту "Ясень". Следующая подводная лодка (первая серийная) "Новосибирск" была спущена на воду в конце 2019 года.Атомные подводные крейсеры "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую такие подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж". Как сообщал РИА Новости Рахманов, их передадут флоту на рубеже 2027-2028 годов.Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан специально для системы "Посейдон".О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/podlodka-1744574063.html

https://ria.ru/20210609/opaseniya-1736288901.html

https://ria.ru/20210324/podlodka-1602570481.html

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