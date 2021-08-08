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В Гюмри при взрыве погибли офицер и его беременная жена
В Гюмри при взрыве погибли офицер и его беременная жена - РИА Новости, 08.08.2021
В Гюмри при взрыве погибли офицер и его беременная жена
Офицер вооруженных сил Армении и его беременная супруга погибли в результате взрыва гранаты в одном из домов города Гюмри на северо-западе страны, сообщили в... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T14:02
2021-08-08T15:15
в мире
армения
гюмри
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. Офицер вооруженных сил Армении и его беременная супруга погибли в результате взрыва гранаты в одном из домов города Гюмри на северо-западе страны, сообщили в воскресенье в пресс-службе Следственного комитета.Отмечается, что взрыв произошел в субботу днем."Выехавшая на место происшествия следственная группа обнаружила тела 35-летнего военнослужащего одного из воинских частей минобороны Армении в звании капитана и его 29-летней беременной супруги с характерными при взрыве гранаты ранениями", - говорится в сообщении на странице СК в Facebook. По данным пресс-службы, на месте взрыва были обнаружены спусковой рычаг и кольцо от гранаты."Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство заведомо беременной женщины" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Назначен ряд экспертиз, предварительное следствие продолжается", - заявили в СК.
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в мире, армения, гюмри, следственный комитет россии (ск рф)
14:02 08.08.2021 (обновлено: 15:15 08.08.2021)
 
В Гюмри при взрыве погибли офицер и его беременная жена

Из-за взрыва гранаты в доме в Гюмри погибли офицер и его беременная жена

© SputnikДвор в Гюмри, где в результате взрыва погибла молодая пара
Двор в Гюмри, где в результате взрыва погибла молодая пара - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. Офицер вооруженных сил Армении и его беременная супруга погибли в результате взрыва гранаты в одном из домов города Гюмри на северо-западе страны, сообщили в воскресенье в пресс-службе Следственного комитета.
Отмечается, что взрыв произошел в субботу днем.
"Выехавшая на место происшествия следственная группа обнаружила тела 35-летнего военнослужащего одного из воинских частей минобороны Армении в звании капитана и его 29-летней беременной супруги с характерными при взрыве гранаты ранениями", - говорится в сообщении на странице СК в Facebook. По данным пресс-службы, на месте взрыва были обнаружены спусковой рычаг и кольцо от гранаты.
"Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство заведомо беременной женщины" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Назначен ряд экспертиз, предварительное следствие продолжается", - заявили в СК.
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В миреАрменияГюмриСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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