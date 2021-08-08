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В Афганистане семья из 12 человек погибла при взрыве бомбы
В Афганистане семья из 12 человек погибла при взрыве бомбы - РИА Новости, 08.08.2021
В Афганистане семья из 12 человек погибла при взрыве бомбы
Двенадцать человек из одной семьи погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства в провинции Пактия на востоке Афганистана, сообщил телеканалу... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T13:27
2021-08-08T13:27
2021-08-08T13:27
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Двенадцать человек из одной семьи погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства в провинции Пактия на востоке Афганистана, сообщил телеканалу Ariana News родственник жертв.По его словам, инцидент произошел в субботу, автомобиль, в котором находилась семья, подорвался на бомбе в округе Сайид Карам. Жертвами взрыва стали 12 человек, включая шестерых детей. Еще два ребенка получили ранения.Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, вашингтон (город), талибан, доха
В Афганистане семья из 12 человек погибла при взрыве бомбы
Ariana News: в Афганистане семья из 12 человек погибла при взрыве самодельной бомбы
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Двенадцать человек из одной семьи погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства в провинции Пактия
на востоке Афганистана
, сообщил телеканалу Ariana News
родственник жертв.
По его словам, инцидент произошел в субботу, автомобиль, в котором находилась семья, подорвался на бомбе в округе Сайид Карам. Жертвами взрыва стали 12 человек, включая шестерых детей. Еще два ребенка получили ранения.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
* Террористическая организация, запрещена в России