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В Белоруссии прокомментировали сообщения о выстрелах на границе с Литвой
В Белоруссии прокомментировали сообщения о выстрелах на границе с Литвой - РИА Новости, 08.08.2021
В Белоруссии прокомментировали сообщения о выстрелах на границе с Литвой
Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии, комментируя информацию о выстрелах и сигнальных ракетах в районе границы, заявил, что там проходят... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T11:29
2021-08-08T13:54
в мире
литва
белоруссия
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МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии, комментируя информацию о выстрелах и сигнальных ракетах в районе границы, заявил, что там проходят плановые учения.Ранее литовское национальное радио LRT со ссылкой на местных пограничников передавало, что они в субботу слышали выстрелы на территории Белоруссии, а "когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты". Между тем 3 августа пресс-служба ГПК сообщала, что белорусские пограничники до 12 августа проводят комплексные оперативно-тактические учения на границе с Литвой и Польшей."Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения. О них мы информировали", — сказал представитель ГПК Белоруссии РИА Новости.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, из-за этого власти 2 июля объявили "экстремальную ситуацию". По последним данным, с начала года там задержали более четырех тысяч человек. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС. По его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".За последние дни ситуация на границе обострилась. Белорусские пограничники неоднократно говорили о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. По словам официального представителя ГПК Антона Бычковского, один человек впоследствии умер. СК республики завел уголовное дело. После этого по поручению Лукашенко охрану госграницы усилили.Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в ответ на заявление Минска о гибели иракца отметил, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.
https://ria.ru/20210807/litva-1744834055.html
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в мире, литва, белоруссия
11:29 08.08.2021 (обновлено: 13:54 08.08.2021)
 
В Белоруссии прокомментировали сообщения о выстрелах на границе с Литвой

В Погранкомитете Белоруссии ответили на сообщения литовских СМИ о выстрелах и ракетах на границе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии, комментируя информацию о выстрелах и сигнальных ракетах в районе границы, заявил, что там проходят плановые учения.
Ранее литовское национальное радио LRT со ссылкой на местных пограничников передавало, что они в субботу слышали выстрелы на территории Белоруссии, а "когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты". Между тем 3 августа пресс-служба ГПК сообщала, что белорусские пограничники до 12 августа проводят комплексные оперативно-тактические учения на границе с Литвой и Польшей.
"Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения. О них мы информировали", — сказал представитель ГПК Белоруссии РИА Новости.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, из-за этого власти 2 июля объявили "экстремальную ситуацию". По последним данным, с начала года там задержали более четырех тысяч человек. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС. По его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в ответ на заявление Минска о гибели иракца отметил, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.
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